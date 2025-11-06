Cách đất liền 90 km, bão số 13 di chuyển với tốc độ 30 km/h

(GLO)- Theo bản tin nhanh của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 16 giờ ngày 6-11, bão số 13 chỉ còn cách đất liền 90 km.

Vị trí tâm bão đang vào khoảng 13.5 độ Vĩ Bắc; 110.0 độ Kinh Đông, cách Quy Nhơn khoảng 90 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất cấp 14 (150-166 km/h), giật cấp 17.

Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 30 km/h. Cường độ cấp 12-13.

Bão số 13 đang áp sát đất liền.

Ngày và đêm 6-11, vùng biển Gia Lai gió mạnh dần lên cấp 7-8, sau tăng lên cấp 9-12, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 13-15, giật trên cấp 17. Sóng biển cao 4-7 m, vùng gần tâm bão cao 8-10 m. Biển động dữ dội.

Ngày và đêm 7-11, vùng biển Gia Lai có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 3-5 m; từ đêm gió giảm dần.

Bên cạnh đó, dự báo từ nay đến ngày 9-11, trên các sông trong tỉnh xuất hiện 1 đợt lũ. Trong đợt lũ này đỉnh lũ trên các sông có khả năng lên mức BĐ2-BĐ3, có nơi trên BĐ3.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi, ngập lụt cục bộ vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị. Cần có các giải pháp đảm bảo an toàn đối với các công trình thủy điện, thủy lợi nhỏ xung yếu.