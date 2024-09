Cách chức Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình đối với ông Nguyễn Viết Hiển

(GLO)- Ngày 24-9, tại Trường THCS Nguyễn Viết Xuân (phường Hội Phú, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), UBND TP. Pleiku đã tiếp nhận hỗ trợ thiết bị hỗ trợ công tác giảng dạy giáo án điện tử về an toàn giao thông học đường trong chuỗi chương trình của Quỹ phòng chống thương vong Châu Á (AIP).

(GLO)- Từ ngày 12 đến 20-9, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai tiến hành kiểm tra đột xuất một số bếp ăn tập thể trường học trên địa bàn tỉnh. Đợt kiểm tra nhằm tăng cường quản lý, giám sát và chấn chỉnh kịp thời các hành vi vi phạm an toàn thực phẩm (ATTP) trường học.

Hơn 9.000 học sinh ở 2 huyện miền núi Hà Tĩnh nghỉ học để bảo đảm an toàn, khi mưa lớn kéo dài khiến nước lũ trên các sông lên nhanh, gây chia cắt nhiều tuyến đường.

(GLO)- Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn đề nghị UBND các tỉnh, thành phố xem xét hỗ trợ, miễn học phí với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông bị ảnh hưởng bởi bão số 3.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu giám đốc các sở giáo dục và đào tạo cân nhắc cho học sinh nghỉ học khi cần thiết, đặc biệt ở các khu vực dễ bị ảnh hưởng do mưa bão.

(GLO)- Thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) có 5 trường mầm non và 6 nhóm trẻ tư thục. Thời gian qua, công tác xã hội hóa bậc học mầm non trên địa bàn thị xã không chỉ góp phần giảm bớt áp lực cho các trường công mà còn từng bước nâng cao chất lượng giáo dục của địa phương.