Buộc tiêu hủy kem trị nám Collagen 3D Night Cream không đạt chất lượng

Cụ thể, ngày 25-4, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn số 1172/QLD-MP đề nghị sở y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng lô sản phẩm lô sản phẩm Collagen 3D Perfect Whitening Cream Night Cream (Melasma)-hộp 1 lọ 45g. Trên nhãn ghi số lô: CD03B; NSX: 5-2-2025; HSD: 4-2-2028. Sản phẩm do Công ty SakurraDream Co., Ltd, Nhật Bản sản xuất; Công ty TNHH thương mại tổng hợp và dịch vụ Linh Anh (TSCCTY: huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ; Văn phòng đại diện: phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên) đưa sản phẩm ra thị trường.

Cục Quản lý Dược yêu cầu sở y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng lô sản phẩm nêu trên; tiến hành thu hồi, tiêu hủy; kiểm tra, giám sát và xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

Trước đó, Trung tâm Kiểm nghiệm (Sở Y tế tỉnh Phú Thọ) tiến hành lấy mẫu thử mỹ phẩm trên tại Công ty TNHH thương mại tổng hợp và dịch vụ Linh Anh (địa chỉ: Số nhà 02, ngõ 318, đường Đào Giã, khu 5, thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ) để kiểm tra chất lượng. Mẫu thử không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu giới hạn thủy ngân.

Sản phẩm Collagen 3D Perfect Whitening Cream Night Cream (Melasma) có công dụng chính là duy trì và cung cấp độ ẩm cho da, cải thiện được các khuyết điểm trên da như nám, tàn nhang, sạm, thâm mụn.