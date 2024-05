Bộ GD-ĐT: Trước 15-8, cung ứng đủ SGK năm học 2024-2025

Tiến sĩ Nguyễn Thị Triều Tiên (giảng viên Trường ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng) chỉ ra những thế mạnh, cơ hội việc làm của nam sinh khi theo học ngành giáo dục mầm non.

Bộ Công an vừa công bố đề minh họa bài thi đánh giá sử dụng để tuyển sinh trong khối trường công an năm 2024 nhằm giúp thí sinh có căn cứ ôn tập.

(GLO)- Để tiệm cận với giáo dục quốc tế và phù hợp với Chương trình giáo dục phổ thông 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) đã có tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về đổi mới chương trình giáo dục mầm non (GDMN), đồng thời lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo hồ sơ liên quan.

(GLO)- Ưu tiên bố trí biên chế và tuyển dụng giáo viên mầm non theo quy định để đảm bảo an toàn cho trẻ em và chất lượng giáo dục mầm non.