Bé trai 4 tuổi bị chó cắn lòi ruột trong lúc chơi đùa

Trong lúc chơi đùa, bé trai 4 tuổi ở An Giang bị con chó cắn thủng bụng, lòi ruột, phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 24.5, bác sĩ Trần Phước Hồng, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa (BVĐK) khu vực An Giang, cho biết các bác sĩ của bệnh viện đã phẫu thuật và đang điều trị cho bệnh nhi 4 tuổi bị chó cắn thủng bụng, lộ nội tạng.

Theo BVĐK khu vực An Giang, vào lúc 11 giờ 5 ngày 22.5, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhi Đ.H.B (4 tuổi, ngụ P.Núi Sam, TP.Châu Đốc, An Giang) trong tình trạng có vết thủng ở bụng kích thước 2 x 2 cm, bị lòi ruột non ra ngoài; vùng đỉnh đầu bị chấn thương. Bệnh nhi trong tình trạng hoảng sợ, quấy khóc.

Ngay sau đó, các bác sĩ tiến hành truyền dịch, giảm đau, theo dõi sát sinh hiệu, đắp gạc ấm lên phần ruột; đồng thời chụp X-quang não, siêu âm và tiến hành phẫu thuật để cấp cứu bệnh nhi.

Sau phẫu thuật, hiện sức khỏe bệnh nhi định và tiến triển rất tốt, có thể ăn cháo. Hiện cháu B. đang nằm ở khoa Ngoại nhi, dự kiến khoảng 1 tuần nữa được xuất viện.

Người nhà cho biết, trước khi nhập viện khoảng 20 phút, cháu B. chơi đùa với chị ruột. Trong lúc chơi đùa, cháu B. chạy gần con chó của gia đình nuôi thì bất ngờ bị chó cắn vào người và lôi ngược ra phía sau, khiến bé bị chấn thương nặng. Con chó này được gia đình nuôi nhiều năm nay và bình thường vẫn hay chơi với các cháu nhỏ trong nhà.