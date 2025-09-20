Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

“Bỏ túi” những cách giúp giảm ê buốt răng

(GLO)- Ê buốt răng không chỉ gây khó chịu khi ăn uống mà còn ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày. Với vài bí quyết đơn giản “bỏ túi”, bạn hoàn toàn có thể giảm cảm giác khó chịu này và bảo vệ răng miệng khỏe mạnh hơn.

Dấu hiệu thường gặp của ê buốt răng bao gồm: đau nhói hoặc cảm giác khó chịu đột ngột khi ăn uống hoặc hít thở không khí lạnh; cảm giác ê ẩm, buốt kéo dài ở vùng răng bị ảnh hưởng; đôi khi cảm giác ê buốt xuất hiện khi đánh răng hoặc tiếp xúc với nước.

e-buot-rang-khong-chi-gay-kho-chiu-khi-an-uong-ma-con-anh-huong-den-sinh-hoat-hang-ngay.png
Ê buốt răng không chỉ gây khó chịu khi ăn uống mà còn ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày. Ảnh minh họa: M.T

Đôi khi đánh răng sai cách, dùng nước súc miệng trong thời gian dài, nghiến răng khi ngủ, ăn nhiều thực phẩm có tính axit… hay những người gặp một số bệnh lý răng miệng, thực hiện một số thủ thuật nha khoa đều có thể dẫn đến tình trạng ê buốt răng.

Vì vậy, để giảm cảm giác ê buốt răng, bạn cần chải răng đúng cách bằng bàn chải lông mềm, tránh chải quá mạnh gây mòn men răng.

Sử dụng kem đánh răng chuyên dụng dành cho răng nhạy cảm, có chứa fluoride giúp bảo vệ men răng và giảm ê buốt. Hạn chế ăn đồ quá nóng, lạnh hoặc chua nhằm tránh gây kích thích răng quá mức.

Nếu ê buốt do sâu răng hoặc tổn thương bề mặt, bạn cần đến gặp bác sĩ để trám hoặc bọc răng nhằm bảo vệ ngà răng. Nếu ê buốt do viêm nhiễm, cần điều trị chuyên sâu để loại bỏ vi khuẩn.

Ngoài ra, bạn có thể áp dụng những biện pháp tự nhiên hỗ trợ giảm ê buốt răng như: súc miệng với nước muối ấm, làm dịu nướu và giảm viêm; dùng dầu đinh hương thoa lên vùng răng ê buốt có tác dụng giảm đau nhẹ.

Bạn nên hạn chế ăn đồ quá nóng để tránh kích thích, gây ê buốt răng. Ảnh: Internet
Bạn nên hạn chế ăn đồ quá nóng để tránh kích thích, gây ê buốt răng. Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, bạn nên hạn chế ăn các loại thực phẩm chứa nhiều đường vì sẽ tạo môi trường thuận lợi cho vi khuẩn có hại trong miệng phát triển và tạo ra axit lactic làm mòn men răng, gây đau răng; đồng thời, hạn chế dùng đồ uống có ga, rượu bia và thuốc lá vì chúng làm men răng yếu đi…

Nhìn chung, để hạn chế tình trạng ê buốt, bạn nên xây dựng một chế độ ăn uống lành mạnh, tránh xa các loại thực phẩm quá nóng, quá lạnh, thực phẩm giàu đường hoặc có tính axit cao. Nếu tình trạng ê buốt vẫn không thuyên giảm hoặc ngày càng trầm trọng, bạn nên đến các cơ sở chuyên khoa để thăm khám và khắc phục kịp thời.

