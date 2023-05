Bình Dương: Bị chó Pitbull cắn, cụ bà 82 tuổi tử vong thương tâm

Con chó Pitbull đã chạy tới, cắn xé vào vùng đầu của cụ bà Đ.T.V (82 tuổi), trú tại đường Thống Nhất, phường Bình Thắng, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương khi bà V. đang nằm trên võng.

Công an thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết cơ quan công an đã phối hợp cùng cơ quan liên quan tổ chức khám nghiệm hiện trường, làm rõ vụ tai nạn thương tâm khi một cụ bà bị chó Pitbull cắn tử vong.

Nạn nhân là cụ Đ.T.V (82 tuổi) sống cùng con gái tại đường Thống Nhất, phường Bình Thắng.

Theo điều tra ban đầu, con gái của nạn nhân là Tr.T.T.Th (44 tuổi) cùng chồng là N.M.T (41 tuổi) có nuôi hai con chó giống Pitbull (giống chó có nguồn gốc từ châu Mỹ, có bề ngoài vạm vỡ, cơ bắp, thường được dùng để tham gia chọi chó...) và Becgie (giống chó chăn cừu có nguồn gốc từ Đức).

Vào khoảng 19 giờ ngày 17/5, con gái nạn nhân dẫn con chó Pitbull ra ngoài cho ăn. Lúc này, bà V. đang nằm trên võng, cách vị trí con chó khoảng 15m và nói vọng ra.

Con chó Pitbull đã chạy tới, cắn xé vào vùng đầu của bà V. Do lớn tuổi nên khi bị con chó Pitbull cắn, bà V. không thể bỏ chạy.

Phát hiện sự việc, chị Th. chạy tới kéo con chó ra ngoài nhưng do thể trạng chó Pitbull to lớn nên không kéo ra được. Sự việc xảy ra khiến cụ bà tử vong tại chỗ.

Qua khám nghiệm hiện trường, Cơ quan điều tra ghi nhận khu vực xảy ra vụ việc là căn nhà cấp 4, phía trước có sân bằng bê tông, trong nhà có chuồng chó với kết cấu khung sắt, nuôi nhốt 2 con chó giống Pitbull và Becgie.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo Công an thành phố Dĩ An đã có mặt tại hiện trường, xử lý vụ việc theo quy định.