(GLO)- Chiều 5-1, tại trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) diễn ra hội nghị tổng kết hoạt động Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự thị xã An Khê năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024.

Công an vừa khởi tố, bắt nhiều bị can trong vụ khai thác, xuất khẩu trái phép đất hiếm xảy ra tại Công ty cổ phần tập đoàn Thái Dương.

(GLO)- Qua 2 tháng ra quân đợt cao điểm kiểm tra, xử lý xe khách vi phạm trật tự an toàn giao thông (ATGT), Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (CSGT-TT) Công an TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã phát hiện 191 trường hợp vi phạm.

Liên quan đến vụ tiếp viên hàng không vận chuyển ma túy từ Pháp về sân bay Tân Sơn Nhất, đến nay Công an TPHCM đã khởi tố 130 vụ án với 331 bị can, xử lý hành chính 79 đối tượng, thu giữ hơn 70kg ma túy các loại, 4 khẩu súng và nhiều công cụ phương tiện tội phạm liên quan;

(GLO)- Năm 2023, Công an toàn tỉnh Gia Lai đã chủ động phân tích, dự báo, đánh giá đúng tình hình, kịp thời đề xuất, tham mưu Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh nhiều chủ trương, giải pháp bảo đảm an ninh trật tự.