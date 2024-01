Bình Dương: Tạm giữ nhóm 'alô là có tiền' cho vay nặng lãi lên đến 730%/năm

Ngày 6.1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Mạnh (31 tuổi, ngụ TP.Hà Nội) và 5 nghi phạm khác để điều tra làm rõ hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

Theo điều tra, nhóm cho vay nặng lãi do Mạnh cầm đầu, núp bóng tiệm cầm đồ hoạt động dưới hình thức công nghệ kết hợp truyền thống, bằng cách tạo ra trang web: vaytienmat****247.com và tạo tài khoản facebook: F88***; Cầm đồ Kim Phát… để đăng tải các nội dung cho vay, hỗ trợ tài chính nhằm mở rộng tìm kiếm khách hàng, người vay là người dân sinh sống trên địa bàn Bình Dương.

Nhóm của Mạnh in danh thiếp có ghi số điện thoại kèm theo nội dung "alô là có tiền" rồi cho người đi rải khắp các địa bàn Thủ Dầu Một, Dĩ An, Thuận An, Tân Uyên, Bến Cát (Bình Dương)…

Mạnh thuê nhóm "đàn em" nuôi ăn ở và trả lương 8 triệu đồng/tháng để chuyên đi phát tờ rơi, tìm kiếm người vay và thu tiền lãi, tiền góp hàng ngày.

Qua điều tra của công an, từ khoảng tháng 6.2022 đến nay, nhóm của Mạnh đã cho 49 người vay nặng lãi với tổng số tiền trên 24 tỉ đồng. Trong đó có 1 người đã vay tổng cộng 29 lần với lãi suất lên đến 730%/năm.