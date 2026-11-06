Báo cáo việc làm Mỹ: Tín hiệu nào dẫn dắt giá vàng và USD?

(GLO)- Dự kiến vào lúc 20 giờ ngày 6-11 (theo giờ Việt Nam), Mỹ công bố báo cáo việc làm tháng 10-2026, với số việc làm mới được dự báo tăng so với tháng trước. Kết quả này có thể ảnh hưởng đến kỳ vọng lãi suất Fed, qua đó tác động đến giá vàng và USD.

Giới phân tích dự báo kinh tế Mỹ tạo thêm 65.000 việc làm phi nông nghiệp trong tháng 10, cao hơn mức tăng 29.000 việc làm của tháng 9. Tỷ lệ thất nghiệp được dự báo giữ nguyên ở mức 4,2%.

Công nhân sửa chữa một tuyến phố ở Washington, D.C. (Mỹ). Ảnh: Ngọc Quang /TTXVN

Trước đó, báo cáo việc làm khu vực tư nhân của Mỹ được công bố ngày 4-11 cho thấy khu vực tư nhân Mỹ tăng thêm 86.000 việc làm trong tháng 10, vượt dự báo 75.000 việc làm.

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần kết thúc ngày 31-10 giảm xuống 189.000, mức thấp nhất kể từ giữa tháng 7.

Trước báo cáo việc làm, giá vàng thế giới phục hồi nhờ đồng USD suy yếu và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ giảm.

Trên thị trường ngoại hối ngày 6-11, chỉ số USD dao động quanh 101,55 điểm. Reuters cho biết lợi suất trái phiếu Mỹ giảm, trong khi nhà đầu tư điều chỉnh kỳ vọng về khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 12.

Đối với giá vàng, trong phiên giao dịch ngày 5-11, giá vàng giao ngay tăng lên mức cao nhất trong hơn 2 tuần, khi thị trường điều chỉnh kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Fed.

Nếu số việc làm thấp hơn dự báo, tỷ lệ thất nghiệp tăng hoặc tiền lương tăng chậm, thị trường có thể tăng kỳ vọng Fed nới lỏng chính sách tiền tệ.

Kịch bản này thường hỗ trợ giá vàng do làm giảm lợi suất và chi phí cơ hội nắm giữ kim loại quý.

Ngược lại, số liệu việc làm vượt kỳ vọng, đi kèm tăng trưởng tiền lương mạnh, có thể củng cố khả năng Fed duy trì lãi suất cao lâu hơn, gây sức ép lên giá vàng.