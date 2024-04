Ban Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai ký kết chương trình phối hợp năm 2024

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo và cán bộ một số phòng, ban chuyên môn của 4 đơn vị: Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Dân tộc, Sở Y tế, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh.

Bám sát nội dung, chương trình phối hợp, năm 2023, các đơn vị đã tập trung nắm tình hình, trao đổi thông tin liên quan đến chính sách dân tộc và các lĩnh vực về y tế, ngân hàng. Phối hợp tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; vận động nhân dân xóa bỏ các hủ tục, thay đổi nếp nghĩ, cách làm để vươn lên ổn định cuộc sống, tích cực chung sức xây dựng nông thôn mới, tham gia bảo hiểm y tế,...

Theo đó, sự phối hợp thường xuyên giữa khối dân vận với cán bộ phụ trách công tác dân tộc đã góp phần tích cực trong việc thực hiện các chương trình, dự án đầu tư vào vùng dân tộc thiểu số ngày càng hiệu quả. Bên cạnh đó, những vấn đề liên quan đến an ninh trật tự phát sinh trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số cũng được phát hiện và chủ động ngăn ngừa, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và củng cố niềm tin của người dân đối với các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Đối với ngành y tế, ngành ngân hàng đã lồng ghép việc thực hiện công tác dân vận với nhiệm vụ công tác chuyên môn; đồng thời quan tâm đến việc nắm bắt tình hình cơ sở, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; nghiên cứu, tiếp thu góp ý của nhân dân để phản ánh đến các cơ quan chức năng nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chính sách chăm sóc sức khỏe nhân dân và các hoạt động tiền tệ, tín dụng ngân hàng ở địa phương,...

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về một số tồn tại, hạn chế: Công tác trao đổi thông tin về tình hình dân tộc, thực hiện chương trình phối hợp về công tác dân tộc còn chậm; việc phối hợp nắm tình hình hộ nghèo chưa tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi của ngân hàng chính sách xã hội còn hạn chế,...

Trên cơ sở đó, các đại biểu đã thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp chương trình phối hợp năm 2024 và những năm tiếp theo. Trong đó, thống nhất tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và tăng cường các hoạt động trao đổi thông tin; phối hợp nâng cao chất lượng, hiệu quả việc kiểm tra, giám sát, khảo sát việc thực hiện các chương trình và dự án liên quan đến công tác dân tộc; đẩy mạnh công tác hướng dẫn và tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác dân vận, kỹ năng vận động quần chúng, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế, ngân hàng,...