Tin liên quan An Khê bảo đảm cơ sở vật chất cho năm học mới

Thị xã An Khê hiện có 24 trường công lập trực thuộc và 4 trường tư thục với 13.326 học sinh/393 lớp. Năm học 2022-2023, ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã An Khê đã đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận như: Công tác nuôi dạy trẻ ngày càng được chú trọng về chất lượng và số lượng, huy động trẻ Mầm non đạt hơn 100%; học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%; huy động dân số 6 đến 10 tuổi học tiểu học đạt 100% chỉ tiêu đề ra; duy trì sĩ số ở cấp THCS đạt chỉ tiêu; duy trì số trường Mầm non, Tiểu học và THCS đạt chuẩn quốc gia đạt 24/24 trường; phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi tại 11 xã, phường đạt kế hoạch đề ra. Năm 2022, thị xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ mức độ 2 và 3 tại các xã, phường đạt 100% chỉ tiêu…

Trong năm học 2022-2023, tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9, thị xã xếp thứ 3 toàn tỉnh xét về số lượng giải, xếp thứ 2 xét về chất lượng; cử đội tuyển tham gia cuộc thi “Tài năng tiếng Anh”do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức, kết quả đạt 1 giải nhất, 2 giải khuyến khích cá nhân, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã đạt giải nhì tập thể cấp Tiểu học và giải ba tập thể cấp THCS.

Phát huy kết quả đạt được, năm học 2023-2024, thị xã An Khê phấn đấu huy động dân số trong độ tuổi từ 3 tháng đến dưới 36 tháng tuổi học nhà trẻ đạt 20%; 3-5 tuổi học mẫu giáo đạt 90%; 5 tuổi ra lớp đạt 100%; 6 tuổi học lớp 1 đạt 100%; 6-10 tuổi học tiểu học đạt 100%; 11 tuổi học lớp 6 đạt 99%; 11-14 tuổi học THCS đạt 98,1%; 15-18 tuổi học THPT và tương đương đạt 86%. Tiếp tục thực hiện các kế hoạch: Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021- 2025 trên địa bàn thị xã An Khê; phổ cập giáo dục, xóa mù chữ giai đoạn 2021-2025. Đa dạng hoá nội dung, chương trình và hình thức học tập nhằm đáp ứng nhu cầu học tập thường xuyên, suốt đời của người học…

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND thị xã An Khê Nguyễn Hùng Vỹ nhấn mạnh: Năm học này phải là năm học thực hiện hiệu quả quyết tâm chính trị của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với phong trào giáo dục và đào tạo của thị xã; ngành Giáo dục và đào tạo thị xã cần đổi mới tư duy, tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động dạy và học, thực hiện có hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông 2018, Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen, cờ cho 5 tập thể đạt thành tích xuất sắc; tặng bằng khen 10 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm học 2021-2022. Chủ tịch UBND thị xã An Khê tặng giấy khen 15 tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ, 92 cá nhân có thành tích trong công tác dạy tốt, 98 học sinh giỏi các cấp trong kỳ thi học sinh giỏi, năm học 2022-2023.