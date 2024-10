(GLO)-Sáng 2-10, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (CNCH) khu vực An Khê thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và CNCH Công an tỉnh Gia Lai, Công an thị xã An Khê, UBND phường Tây Sơn phối hợp thực tập phương án chữa cháy và CNCH khu dân cư tổ 4, phường Tây Sơn (thị xã An Khê) năm 2024.

Tham gia thực tập phương án chữa cháy và CNCH khu dân cư có 79 người là cán bộ, chiến sĩ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực An Khê, Công an thị xã An Khê; cán bộ, công chức, các lực lượng dân phòng, an ninh trật tự cơ sở, y tế, Công an phường và người dân ở phường Tây Sơn.

Quang cảnh buổi thực tập phương án chữa cháy và CNCH khu dân cư. Ảnh: Thế Huynh

Theo phương án giả định, vào 19 giờ ngày X tháng Y năm 2024 tại nhà ông T (đường Hoàng Văn Thụ, tổ dân phố 4, phường Tây Sơn, thị xã An Khê) làm chủ hộ xảy ra cháy. Nguyên nhân cháy do vào buổi sáng, trong quá trình kiểm đếm hàng hoá trong kho, ông T. bật quạt treo tường để làm mát nhưng khi kiểm đếm hàng hoá xong đã quên tắt. Do quạt đã cũ và hoạt động liên tục dẫn tới động cơ bị nóng, cuộn dây điện của stator bị chập cháy dẫn tới cháy lớp vỏ nhựa bên ngoài, nhựa nóng chảy rơi xuống hàng hoá bên dưới gây cháy.

Khu vực này có một lượng lớn chất dễ cháy như vải, nhựa, giấy, gỗ... nên đám cháy phát triển nhanh, tạo nhiều khói dày đặc nhanh chóng lan ra toàn bộ căn phòng và theo hành lang, cầu thang bao trùm toàn bộ không gian trong nhà, che kín đường, lối thoát nạn.

Khi xảy ra cháy, có 2 người mắc kẹt trong nhà, 1 người ở tầng 1 và 1 người ở tầng 2. Phát hiện ra cháy, chủ hộ đã nhanh chóng sử dụng bình chữa cháy phun vào đám cháy. Tuy nhiên, do đám cháy đã phát triển lớn nên không thể khống chế được, chủ hộ đã báo động và hô hoán thông tin cho các hộ dân xung quanh biết để hỗ trợ chữa cháy, CNCH.

Sau khi nghe được thông báo báo cháy, các hộ dân xung quanh khẩn trương mang theo các trang thiết bị, phương tiện được trang bị tại hộ gia đình chạy ra ngoài đường. Thấy tiếng hô hoán đã xác định được nhà bị cháy là nhà ông T. Từng người dân lập tức tự phân công nhiệm vụ thành từng tổ thực hiện nhiệm vụ chữa cháy và CNCH.

Tổ thông tin nhanh chóng sử dụng điện thoại di động gọi điện thông báo cho Đội Chữa cháy và CNCH khu vực An Khê thông qua ứng dụng “Báo cháy 114” và thông báo cho Công an thị xã, Công an phường, chính quyền địa phương.

Lực lượng chức năng tham gia diễn tập thực tập phương án chữa cháy và CNCH khu dân cư tổ 4, phường Tây Sơn, thị xã An Khê. Ảnh: Thế Huynh

Nhờ làm tốt công tác phối hợp triển khai của các đơn vị chức năng, chính quyền địa phương cũng như người dân, đám cháy đã được không chế và dập tắt hoàn toàn; đã tổ chức chữa cháy, cứu người, cứu tài sản hiệu quả, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ gây ra.

Thông qua thực tập phương án chữa cháy và CNCH khu dân cư để kiểm tra, đánh giá khả năng xử lý các tình huống khi có cháy, nổ, sự cố, tai nạn xảy ra và đưa ra các giải pháp chữa cháy, thoát nạn phù hợp, hiệu quả; tăng cường khả năng sẵn sàng chữa cháy và sự phối hợp nhịp nhàng có hiệu quả cao của các lực lượng tại chỗ trong công tác chữa cháy và CNCH khi có sự cố cháy nổ xảy ra.