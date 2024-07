(GLO)- Sáng 4-7, UBND thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị công bố, trao quyết định bổ nhiệm, điều động, bổ nhiệm viên chức quản lý các đơn vị trường học công lập thuộc UBND thị xã.

Theo đó, UBND thị xã An Khê bổ nhiệm, điều động 16 viên chức. Trong đó, điều động ông Huỳnh Thế Hùng-Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Phú giữ chức Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngô Mây.

Ủy ban nhân dân thị xã An Khê bổ nhiệm các ông, bà: Phan Thị Chung-Phó Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Sơn Ca giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Sao Mai; Nguyễn Thị Kim Nhung-Phó hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Tuổi thơ giữ chức Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Tuổi Thơ; Nguyễn Thị Lệ Hiền-Giáo viên Trường Mẫu giáo Tuổi Thơ giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Tuổi Thơ; Trần Thị Bích Hạnh-Giáo viên Trường Mẫu giáo Sao Mai giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Măng Non; Trịnh Thị Nga-Giáo viên Trường Mầm non Họa Mi giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Bình Minh.

Ủy ban nhân dân thị xã An Khê cũng bổ nhiệm các ông, bà: Trần Duy Xuân Vy-Giáo viên Trường Mầm non Họa Mi giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Sơn Ca; Nguyễn Thị Mai Nương-Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Quốc Toản giữ chức Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Quốc Toản; Nguyễn Vũ Quỳnh Thơ-Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Văn Tám giữ chức Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Văn Tám; Nguyễn Đặng Yến Linh-Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Phú giữ chức Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Phú; Nguyễn Thị Thu-Giáo viên Trường Tiểu học và THCS Võ Nguyên Giáp giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Phú.

Bổ nhiệm ông Vũ Tài Đức-Chuyên viên Phòng GD và ĐT giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Đề Thám; Nguyễn Văn Mười-Giáo viên Trường THCS Trưng Vương giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Đỗ Trạc. Trần Minh Tấn-Giáo viên Trường THCS Đề Thám giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường THCS Lê Hồng Phong; Vũ Đình Thuật-Giáo viên Trường Tiểu học và THCS Võ Nguyên Giáp giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du; Trịnh Thị Quỳnh Hoa-Giáo viên Trường THCS Mai Xuân Thưởng giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường THCS Mai Xuân Thưởng.