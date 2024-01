An Khê chăm lo Tết cho gia đình chính sách, người nghèo

Chăm lo Tết cho người nghèo

Gần 8 giờ sáng, ông Nguyễn Văn Trương (thôn An Xuân 3, xã Xuân An) đã có mặt tại Nhà văn hóa xã để nhận quà Tết do Hội Chữ thập đỏ thị xã An Khê phối hợp Công ty cổ phần Phân bón và hóa chất dầu khí miền Trung trao tặng.

Ông Trương phấn khởi cho biết: “Mẹ già yếu không đi được nên tôi nhận thay. Năm hết Tết đến có được món quà này chắc bà vui lắm. Dịp này, gia đình cũng nhận được phần quà của thị xã, của xã dành cho hộ nghèo, hộ khó khăn. Nhờ được chính quyền địa phương quan tâm mà gia đình tôi đón Tết đủ đầy”.

Năm nay, bà Văn Thị Hộ (thôn 5, xã Thành An) đã 81 tuổi. Bà sống cùng con gái đau bệnh và con trai bị tâm thần. 3 mẹ con được giải quyết chính sách trợ cấp người cao tuổi, người bị bệnh hơn 1,4 triệu đồng/tháng. Những lúc ốm đau, khó khăn đột xuất, gia đình được thôn, xã giúp đỡ.

“Dịp Tết, mẹ con tôi được chính quyền địa phương, các nhà hảo tâm tặng nhiều phần quà gồm nhu yếu phẩm và tiền mặt. Nhờ đó, gia đình đón Tết ấm áp hơn”-bà Hộ tâm sự.

Xã Thành An hiện còn 9 hộ nghèo, 11 hộ cận nghèo và 33 gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội. Nhằm chung tay chăm lo Tết cho người nghèo trên địa bàn xã, Nhà máy Đường An Khê, Trung đoàn 1 (Sư đoàn Bộ binh 2) tặng hàng chục suất quà; Doanh nghiệp tư nhân Thu Uyên (TP. Pleiku) hỗ trợ 200 suất quà (300 ngàn đồng/suất); các Mạnh Thường Quân ủng hộ 50 triệu đồng.

Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Phi Hùng cho biết: “Ngoài ra, nguồn vận động của Hội Chữ thập đỏ xã sẽ hỗ trợ những gia đình khó khăn đột xuất; Ủy ban MTTQ Việt Nam xã cũng xuất Quỹ “Vì người nghèo” hỗ trợ hộ cận nghèo, giúp các gia đình đón Tết cổ truyền đầm ấm hơn”.

Theo Trưởng ban Dân vận Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Huỳnh Minh Thiện: Thông qua thư kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã, đến nay, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân đã ủng hộ hơn 430 triệu đồng hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn có thêm điều kiện đón Tết (mỗi suất quà trị giá 500 ngàn đồng). Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp xuất Quỹ “Vì người nghèo” gần 50 triệu đồng mua 166 suất quà tặng hộ cận nghèo.

“Những phần quà có ý nghĩa kịp thời động viên các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết đến xuân về”-ông Thiện nói.

Đảm bảo ai cũng có Tết

Trên địa bàn thị xã hiện có 162 gia đình chính sách, người có công với cách mạng; 353 đối tượng hưởng trợ cấp hàng tháng; 226 hộ nghèo và 444 hộ cận nghèo. Ngoài các suất quà của Trung ương và tỉnh, năm nay, thị xã xuất ngân sách hơn 560 triệu đồng để tặng quà và tổ chức một số hoạt động.

Trong đó, 479 suất quà (300 ngàn đồng/suất) tặng gia đình liệt sĩ, thương-bệnh binh, người có công với cách mạng, người thờ cúng liệt sĩ, thanh niên xung phong, quân nhân xuất ngũ; 2 suất tặng Mẹ Việt Nam Anh hùng (1 triệu đồng/suất); 30 suất cho gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thương binh 1/4 (600 ngàn đồng/suất).

Cùng với đó, thị xã còn tổ chức thăm, mừng thọ 26 cụ trên 100 tuổi (500 ngàn đồng/suất), 8 cụ tròn 100 tuổi (500 ngàn đồng/suất); 110 suất cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (300 ngàn đồng/suất); 25 suất cho người già neo đơn không nơi nương tựa, đối tượng bảo trợ, trẻ em mồ côi Làng trẻ em SOS TP. Pleiku, cơ sở nuôi dưỡng bệnh nhân tâm thần tại gia đình ông Hà Tư Phước (TP. Pleiku), Mái ấm Phao lô Mai Liên (thị xã An Khê), Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh, Cơ sở tư vấn và cai nghiện ma túy tỉnh; tặng 5 suất quà (1 triệu đồng tiền mặt) cho 5 cơ sở, đơn vị; 110 suất cho trẻ em mồ côi, tàn tật đang hưởng trợ cấp hàng tháng (300 ngàn đồng/suất).

Bên cạnh đó, thị xã cũng hỗ trợ cho các làng: Nhoi, Hòa Bình, Pơ Nang (xã Tú An), Pốt (xã Song An) mỗi làng 3 triệu đồng để tổ chức các hoạt động Tết Nguyên đán; dự kiến tặng 200 suất quà (150 ngàn đồng/người/3 ngày Tết) cho bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm Y tế thị xã.

Thị xã cũng đã tổ chức nhiều đoàn đến thăm, tặng quà, chúc Tết Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách; chỉ đạo các xã, phường tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ trên địa bàn.

Ông Nguyễn Hùng Vỹ-Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã An Khê-cho biết: “Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, vào dịp Tết cổ truyền, các cấp, các ngành từ thị xã đến các xã, phường đều quan tâm chăm lo Tết cho gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn.

Qua đó, thể hiện tinh thần trách nhiệm, lòng biết ơn công lao to lớn của những người có công; đồng thời, chia sẻ những khó khăn với những đối tượng, gia đình yếu thế để họ có thêm điều kiện đón xuân mới vui tươi, đầm ấm”.