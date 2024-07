An Khê chăm lo gia đình chính sách và người có công

(GLO)- Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, thị xã An Khê đã triển khai có hiệu quả công tác đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội và chăm lo gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Thị xã An Khê hiện có 1 Mẹ Việt Nam Anh hùng và 602 người thuộc gia đình chính sách, người có công với cách mạng, con đẻ của người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam/dioxin.

Cùng với việc triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng và đúng chế độ chính sách theo quy định, thị xã còn huy động nguồn lực hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà ở cho gia đình chính sách, người có công. Riêng năm 2024, thị xã huy động hỗ trợ 2 gia đình chính sách 70 triệu đồng/gia đình để xây dựng nhà ở.

Từ khi được Nhà nước hỗ trợ đất và kinh phí xây nhà, gia đình cựu chiến binh Phan Thanh Hùng (thôn Thượng An 1, xã Song An) đã ổn định cuộc sống. Ông Hùng kể: Ông công tác trong quân đội từ năm 1981, đến năm 1993 thì xin phục viên. Do nhà đông con, đất sản xuất ít, vợ không có việc làm nên đời sống rất khó khăn. Năm 2022, gia đình được xã hỗ trợ đất ở, Sư đoàn Bộ binh 2 (Quân khu 5) hỗ trợ 80 triệu đồng, Hội Cựu chiến binh thị xã và Hội Cựu chiến binh xã hỗ trợ kinh phí, vật tư xây dựng căn nhà kiên cố.

“Gia đình tôi còn được chính quyền địa phương tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để đầu tư chăn nuôi và trồng rừng sản xuất”-ông Hùng bày tỏ.

Còn Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Hàng (tổ 5, phường Tây Sơn) thì chia sẻ: “Vào dịp lễ, Tết, lãnh đạo tỉnh, địa phương đến thăm hỏi, tặng quà. Thỉnh thoảng, cán bộ thị xã, phường và Ban Chỉ huy Quân sự thị xã-đơn vị nhận phụng dưỡng đến thăm hỏi, chuyện trò, tình cảm ấm áp như con cháu trong nhà”.

Theo bà Lê Thị Minh Chung-Phó Chủ tịch UBND phường Tây Sơn: Toàn phường có 91 đối tượng chính sách, người có công. Cùng với việc chi trả kịp thời các chế độ chính sách, địa phương còn tranh thủ các nguồn hỗ trợ, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa của phường và ngày công của cán bộ, chiến sĩ đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn để sửa chữa, xây nhà cho các gia đình chính sách neo đơn. Năm 2023, Lữ đoàn Pháo binh 368 hỗ trợ ngày công và hơn 50 triệu đồng giúp 1 gia đình chính sách xây dựng nhà ở.

“Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2024), ngoài các phần quà của cấp trên, phường xuất Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tặng 200 ngàn đồng/đối tượng người có công; chỉ đạo các hội, đoàn thể đến thăm hỏi, hỗ trợ dọn dẹp nhà cửa cho các gia đình chính sách neo đơn; khảo sát, đề xuất cấp trên hỗ trợ kinh phí xây nhà cho 1 gia đình chính sách. Đoàn phường cử cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia thắp nến tri ân tại Nghĩa trang Liệt sĩ thị xã”-bà Chung cho biết thêm.

Còn ông Trần Xuân Kiếm-Chủ tịch UBND xã Xuân An-thông tin: “Nhân kỷ niệm Ngày Thương binh-Liệt sĩ năm nay, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tổ chức lễ viếng, làm mâm cơm dâng cúng các liệt sĩ tại Bia tưởng niệm liệt sĩ đèo Dốc Lá.

Đồng thời, xã tổ chức chương trình văn nghệ tri ân và xuất Quỹ Đền ơn đáp nghĩa để tặng 16 suất quà (300 ngàn đồng/suất) cho các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn”.

Trao đổi với P.V, ông Đinh Văn Cương-Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã An Khê-cho biết: Việc chăm sóc và thực hiện các chính sách, chế độ đối với người có công, gia đình chính sách là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của các cấp ủy, chính quyền địa phương.

Những năm qua, thị xã đã tổ chức tốt các hoạt động hướng đến Ngày Thương binh-Liệt sĩ; phối hợp thực hiện tốt công tác tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ. Các xã, phường tổ chức gặp mặt tri ân gia đình chính sách, người có công và đồng hành, hỗ trợ phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, bên cạnh những suất quà của Trung ương, của tỉnh và cộng đồng doanh nghiệp, thị xã An Khê tổ chức nhiều đoàn đến thăm và tặng 485 suất quà (300-600 ngàn đồng/suất) cho người có công, gia đình chính sách với tổng kinh phí hơn 160 triệu đồng.