93,56% cử tri huyện Kbang đồng ý sắp xếp thôn, làng của xã Đăk Hlơ vào xã Nghĩa An và Kông Bờ La

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Gia Lai thông báo tìm bị hại vụ án Dương Văn Hà lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại huyện Ia Grai.

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Gia Lai thông báo tìm người bị hại trong vụ án Đặng Thái Bình có hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

(GLO)- Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an huyện Chư Sê triệt phá tụ điểm cá độ bóng đá qua mạng Internet gần 40 tỷ đồng do Lê Phước Tiến (SN 1978, trú tại xã Ia Blang, huyện Chư Sê) cầm đầu.