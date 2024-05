67.865 người dự thi “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn tỉnh Gia Lai, nhiệm kỳ 2023-2028”

Cuộc thi được tổ chức làm 4 kỳ. Qua 3 kỳ Cuộc thi thu hút 67.865 người tham gia, trong đó kỳ thứ nhất có hơn 19.000 người tham gia, kỳ thi thứ hai có 24.984 người, kỳ thi thứ ba có 23.881 người tham gia.

Kết quả kỳ thi thứ hai, bà Vũ Thị Bình (Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Chi cục thống kê khu vực Ayun Pa) đạt giải nhất; ông Phan Thanh Đài (Chủ tịch Công đoàn cơ sở Trường THCS Nguyễn Du, thị xã An Khê) và đoàn viên Mai Thị Loan (giáo viên Trường Tiểu học Lê Lợi, huyện Phú Thiện) đạt giải nhì; 3 giải ba thuộc về ông Y Muen Niê (Công an viên thôn Bôn Trôk, xã Ia Trôk, huyện Ia Pa), bà Tường Thị Bích Vân (Chủ tịch Công đoàn cơ sở Trường mẫu giáo Nghĩa An, huyện Kbang), bà Lại Thị Nhẫn (giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Du, huyện Chư Prông) và 10 giải khuyến khích.

Kết quả kỳ thi thứ ba, bà Trương Thị Trinh Nữ (Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở xã Ia Kly, huyện Chư Prông) đạt giải nhất; bà Nguyễn Thị Lan Anh (Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Trường Tiểu học Kpă Klơng, huyện Đức Cơ) và đoàn viên Nguyễn Đặng Bích Ngọc (giáo viên Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng, huyện Chư Pưh) đạt giải nhì; 3 giải ba thuộc về đoàn viên Hoàng Kim Anh (kế toán xã Chư Ngọc, huyện Krông Pa), đoàn viên Thẩm Thị Dung (giáo viên Trường Tiểu học Chu Văn An, huyện Phú Thiện) và bà Lê Thị Lài (Phó Hiệu trưởng Trường mẫu giáo Họa My huyện Ia Pa) và 10 giải khuyến khích.

Kỳ thi thứ tư bắt đầu từ 8 giờ ngày 17-5 kết thúc lúc 16 giờ ngày 23-5. Đây cũng là kỳ thi cuối cùng của Cuộc thi.

Cuộc thi tạo động lực mới, khí thế mới để cán bộ, đoàn viên, người lao động toàn tỉnh quyết tâm cao, nỗ lực lớn, cùng hành động đưa nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn tỉnh và Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028 vào cuộc sống.

Đối tượng tham gia dự thi là cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức, người lao động tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Cuộc thi được tổ chức theo hình thức thi trực tuyến trên Trang thông tin điện tử Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai: https://ldld.gialai.org.vn, trang Fanpage: Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai; trang Facebook: Công đoàn Gia Lai. Đề thi gồm 15 câu hỏi trắc nghiệm phần kiến thức và 1 câu dự đoán số lượt dự thi.