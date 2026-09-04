Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thể thao

Bóng đá Marathon Tin tức Võ cổ truyền Thể thao cộng đồng

6 đội bóng tranh tài tại giải giao lưu giữa cơ quan nhà nước và các tổ chức tôn giáo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
BẢO LONG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 4-9, tại sân bóng đá Tỉnh đoàn (phường Quy Nhơn Nam), Giải bóng đá giao lưu truyền thống giữa các cơ quan nhà nước với các tổ chức tôn giáo tỉnh Gia Lai năm 2026 chính thức khởi tranh.

Giải quy tụ 6 đội bóng, gồm: Phòng An ninh nội địa - Công an tỉnh Gia Lai; Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam) tỉnh Gia Lai; Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Gia Lai; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai; Phật giáo tỉnh Gia Lai và Truyền giáo Cao Đài tỉnh Gia Lai.

5662mxf-snapshot-0000098.jpg
Ban tổ chức tặng hoa và cờ lưu niệm cho các đội bóng tham dự giải. Ảnh: Bảo Long

Các đội được chia thành 2 bảng, thi đấu vòng tròn, chọn 2 đội đứng đầu mỗi bảng vào bán kết và tranh chức vô địch ở trận chung kết. Giải thi đấu theo thể thức bóng đá mini 5 người, diễn ra trong hai ngày 4 và 5-9.

Đây là lần thứ 4 Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Gia Lai tổ chức giải, góp phần tạo sân chơi thể thao lành mạnh, tăng cường giao lưu, đoàn kết giữa các cơ quan nhà nước và các tổ chức tôn giáo trên địa bàn.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Đak Đoa: Niềm vui kép từ bóng đá

Đak Đoa: Niềm vui kép từ bóng đá

(GLO)- Niềm đam mê bóng đá của người dân Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) lại được thể hiện với những khán đài chật kín người xem tại giải bóng đá truyền thống nhân dịp Quốc khánh 2-9.

Có thể bạn quan tâm

Vận động viên trẻ Gia Lai thi đấu xuất sắc tại Giải vô địch trẻ võ cổ truyền quốc gia năm 2026

Cần tạo đột phá cho lực lượng trẻ võ cổ truyền

Võ cổ truyền

(GLO)- Tại Giải vô địch trẻ võ cổ truyền quốc gia lần thứ XXVII năm 2026, đoàn VĐV Gia Lai xếp thứ nhì toàn đoàn ở cả nội dung quyền thuật và đối kháng. Kết quả này cho thấy tiến bộ đáng ghi nhận so với mùa giải trước, đồng thời phản ánh sức cạnh tranh ngày càng lớn ở nhóm đầu. 

Phung phí cơ hội, đội bóng xã Đak Đoa giành ngôi Á quân

Đội bóng xã Đak Đoa giành ngôi Á quân

Bóng đá

(GLO)- Đội bóng xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) đã tạo ra được nhiều cơ hội ăn bàn trong trận chung kết. Song họ đã phung phí cơ hội để phải chấp nhận sự nghiệt ngã của bóng đá và giành ngôi Á quân.

Đội bóng đá nữ xã Đak Đoa Gia Lai thi đấu cống hiến và ấn tượng

Giải mã đội bóng đá nữ xã Đak Đoa

Bóng đá

(GLO)- Các cô gái xã Đak Đoa đang trở thành niềm tự hào của người dân Gia Lai với những màn trình diễn ấn tượng tại Tây Bắc. Vậy họ là ai mà có thể chơi thứ bóng đá đẹp mắt, khiến khán giả cả nước nức lòng đến vậy?

Gia Lai có 12 thành viên tham dự Giải vô địch thế giới và Giải vô địch trẻ Võ cổ truyền Việt Nam - Italia 2026

Gia Lai có 12 thành viên tham dự Giải vô địch thế giới và Giải vô địch trẻ võ cổ truyền Việt Nam - Italia 2026

Võ cổ truyền

(GLO)- Ngày 27-8, Cục Thể dục thể thao Việt Nam (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) ban hành Quyết định số 1291/QĐ-TDTTVN về việc cử đội võ cổ truyền quốc gia tham dự Giải vô địch thế giới và Giải vô địch trẻ võ cổ truyền Việt Nam - Italia năm 2026.

null