6 đội bóng tranh tài tại giải giao lưu giữa cơ quan nhà nước và các tổ chức tôn giáo

(GLO)- Sáng 4-9, tại sân bóng đá Tỉnh đoàn (phường Quy Nhơn Nam), Giải bóng đá giao lưu truyền thống giữa các cơ quan nhà nước với các tổ chức tôn giáo tỉnh Gia Lai năm 2026 chính thức khởi tranh.

Giải quy tụ 6 đội bóng, gồm: Phòng An ninh nội địa - Công an tỉnh Gia Lai; Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam) tỉnh Gia Lai; Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Gia Lai; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai; Phật giáo tỉnh Gia Lai và Truyền giáo Cao Đài tỉnh Gia Lai.

Ban tổ chức tặng hoa và cờ lưu niệm cho các đội bóng tham dự giải. Ảnh: Bảo Long

Các đội được chia thành 2 bảng, thi đấu vòng tròn, chọn 2 đội đứng đầu mỗi bảng vào bán kết và tranh chức vô địch ở trận chung kết. Giải thi đấu theo thể thức bóng đá mini 5 người, diễn ra trong hai ngày 4 và 5-9.

Đây là lần thứ 4 Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Gia Lai tổ chức giải, góp phần tạo sân chơi thể thao lành mạnh, tăng cường giao lưu, đoàn kết giữa các cơ quan nhà nước và các tổ chức tôn giáo trên địa bàn.