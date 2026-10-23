(GLO)- 4 cầu thủ Gia Lai được triệu tập vào đội tuyển bóng đá bãi biển Việt Nam, chuẩn bị tham dự Giải bóng đá bãi biển châu Á 2026 diễn ra tại Thái Lan.

Đội tuyển bóng đá bãi biển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên (HLV) trưởng Mai Văn Đức đã tập trung tại Đà Nẵng, chuẩn bị tham dự Giải bóng đá bãi biển châu Á 2026, diễn ra từ ngày 18 đến 28-11 tại Phang Nga (Thái Lan).

Danh sách tập trung gồm 20 cầu thủ được tuyển chọn từ những gương mặt thi đấu nổi bật tại Giải bóng đá bãi biển vô địch quốc gia 2026, tổ chức ở phường Quy Nhơn - Gia Lai vào tháng 8 vừa qua.

Lực lượng được triệu tập là những gương mặt thể hiện nổi bật tại Giải bóng đá bãi biển vô địch quốc gia 2026, diễn ra vào tháng 8 tại Gia Lai. Ảnh: Huỳnh Vỹ

Trong danh sách tập trung có 4 cầu thủ của Gia Lai gồm: Phạm Trường Dũ (Tài Ngân Quy Nhơn), Đào Gia Bảo (Công ty TNHH MTV Petrolimex Gia Lai), Nguyễn Huỳnh Lực và Nguyễn Đình Bưởi (Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh). Trong số này, Phạm Trường Dũ tiếp tục được triệu tập vào đội tuyển bóng đá bãi biển Việt Nam, sau khi từng góp mặt tại Giải bóng đá bãi biển châu Á 2025.

Lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam tại Giải bóng đá bãi biển châu Á 2026. Ảnh: VFF

Tại Giải bóng đá bãi biển châu Á 2026, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B cùng Iran - đương kim vô địch, Lebanon và Afghanistan. Thầy trò HLV Mai Văn Đức sẽ có trận ra quân gặp Lebanon vào ngày 19-11. Đây được dự báo là thử thách đáng kể đối với thầy trò HLV Mai Văn Đức trong cuộc cạnh tranh tại đấu trường châu lục.