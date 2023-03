(GLO)- Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH) Công an tỉnh Gia Lai vừa kiểm tra, phát hiện 22 cơ sở còn tồn tại, vi phạm quy định về PCCC-CNCH.

Tin liên quan 200 học viên được tập huấn phòng cháy chữa cháy

Thực hiện Kế hoạch tổng rà soát, kiểm tra an toàn về PCCC-CNCH trên địa bàn toàn tỉnh, vừa qua lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh đã tiến hành tổng rà soát, kiểm tra an toàn về PCCC-CNCH đối với các cơ sở thuộc diện quản lý.

Qua kiểm tra, rà soát, lực lượng chức năng đã phát hiện 22 cơ sở còn tồn tại, vi phạm quy định về PCCC và CNCH. Mặc dù các cơ sở này đã được cơ quan Cảnh sát PCCC và CNCH yêu cầu thực hiện các biện pháp khắc phục tồn tại, vi phạm nhưng chủ cơ sở chưa triển khai khắc phục; còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn PCCC.

Do đó, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH công khai danh sách các cơ sở vi phạm nói trên để các cơ quan, tổ chức và người dân được biết, cùng tham gia giám sát quá trình khắc phục các tồn tại, vi phạm về PCCC-CNCH.

Danh sách 22 cơ sở vi phạm