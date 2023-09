Xuất khẩu trái cây 8 tháng vượt cả năm 2022

(GLO)- Báo điện tử vnexpress.net dẫn số liệu vừa được Hiệp hội Rau quả Việt Nam công bố dựa trên tính toán từ cơ quan hải quan cho biết, xuất khẩu trái cây của Việt Nam trong 8 tháng năm 2023 ước đạt 4,1 tỷ USD, tăng gần 70% so với cùng kỳ năm 2022 và cao hơn 24% so với cả năm 2022 (3,34 tỷ USD).

Trong số này, sầu riêng, chuối, thanh long đóng góp lớn vào tăng trưởng. Với sầu riêng, từ vị trí thứ 4 đã vươn lên dẫn đầu về xuất khẩu, vượt cả chuối và thanh long để gia nhập nhóm trái cây tỷ USD. Loại quả này cũng dự báo sớm cán đích kim ngạch xuất khẩu 1,5 tỷ USD trong thời gian tới.

Hiện Trung Quốc là thị trường xuất khẩu trái cây lớn nhất của nước ta với tổng kim ngạch 8 tháng đạt 2,3 tỷ USD (tăng 134% so với cùng kỳ năm 2022 và chiếm 64% thị phần).

Tiếp theo là xuất khẩu thị trường Mỹ đạt trên 168 triệu USD (giảm hơn 6% so với cùng kỳ năm 2022); Hàn Quốc đạt 148 triệu USD (tăng 18% so với cùng kỳ năm 2022); Nhật Bản 123 triệu USD (tăng 6% so với cùng kỳ năm 2022)…

Theo Báo Thanh Niên, sự mở cửa trở lại của thị trường Trung Quốc, cũng như sự tăng cường nhập khẩu từ các thị trường lớn đã giúp kim ngạch xuất khẩu trái cây của nước ta liên tiếp tăng cao và dự báo có thể xô đổ kỷ lục, đạt đến 5,5 tỷ USD.