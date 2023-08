Xem xét trách nhiệm của Sở Nông nghiệp Gia Lai liên quan sai phạm công ty thủy lợi

(GLO)-

Ngày 17-8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã An Khê cho biết đã thi hành lệnh bắt tạm giam Trần Trọng Nghĩa (SN 1995, trú tổ 2, phường An Phước, thị xã An Khê) để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản.