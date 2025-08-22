Danh mục
Xây dựng xã An Lương tăng trưởng bền vững, giàu bản sắc

PHẠM TIẾN SỸ
(GLO)- Với tinh thần đoàn kết và quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã An Lương (tỉnh Gia Lai) hướng tới mục tiêu tăng trưởng bền vững, giàu bản sắc trong nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Xã An Lương được hình thành trên cơ sở sáp nhập 3 xã: Mỹ Chánh, Mỹ Thành, Mỹ Cát; có diện tích 66,57 km², dân số gần 38.000 người. Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ và nhân dân An Lương đã vượt qua nhiều khó khăn, đạt kết quả khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Giá trị sản xuất tăng bình quân 13,7%/năm; thu nhập bình quân đạt 61,4 triệu đồng/người/năm.

1-6117.jpg
Nhiều khu vực ở xã An Lương đã hình thành các khu dân cư, thương mại - dịch vụ, đáp ứng nhu cầu của người dân trong và ngoài xã. Ảnh: T.Sỹ

Địa phương huy động nhiều nguồn lực đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, đồng thời đẩy mạnh tái cơ cấu cây trồng, mùa vụ trong sản xuất nông nghiệp, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, khuyến khích phát triển làng nghề gắn với bảo vệ môi trường. Quốc phòng - an ninh giữ vững; an sinh xã hội được chú trọng. Qua đó, nhiều mô hình sinh kế mới được hình thành, tạo việc làm, nâng cao đời sống người dân.

Hiện nhiều khu vực tại xã An Lương đã hình thành các khu dân cư, thương mại - dịch vụ, chợ, khu sinh hoạt văn hóa, trạm y tế… Các dịch vụ kinh doanh nhà hàng, văn hóa, giải trí nở rộ.

Đặc biệt, cả 3 xã Mỹ Chánh, Mỹ Thành, Mỹ Cát (cũ) đã đạt chuẩn nông thôn mới. Làng quê An Lương ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên. Đây là nền tảng quan trọng để An Lương vững tin bước vào giai đoạn phát triển mới.

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ xã An Lương đề ra nhiều chỉ tiêu quan trọng, như: Tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm đạt 11,66%/năm; thu hút mới 5 dự án công nghiệp, thương mại, dịch vụ; số doanh nghiệp tăng 5 - 10%/năm; cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể tăng 3 - 5%/năm. Thu nhập bình quân đầu người đạt 90 - 95 triệu đồng/năm…

Ông Trần Quốc Vinh - Bí thư Đảng ủy xã An Lương - cho hay: Đảng bộ xã xác định nhiều nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, cụ thể hóa bằng hành động. Trước hết là tập trung xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, giữ vững quốc phòng - an ninh, đảm bảo an sinh xã hội. Đồng thời, huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn lực để hoàn thiện kết cấu hạ tầng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Trên lĩnh vực kinh tế, An Lương chú trọng chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Tập trung thu hút đầu tư dự án Khu đô thị, dịch vụ du lịch nổi Trung tâm đầm Đề Gi và dự án Khu đô thị, dịch vụ du lịch nổi Bắc đầm Đề Gi; mời gọi đầu tư các dự án phát triển năng lượng tái tạo, công nghiệp chế biến, công nghiệp phụ trợ… gắn với kinh tế tuần hoàn, kinh tế số, tăng trưởng xanh.

Thương mại, dịch vụ sẽ tiếp tục được phát triển mạnh, trong đó có việc đầu tư nâng cấp chợ cá An Mỹ, chợ An Lương và chợ Vĩnh Lợi. Xã cũng nghiên cứu mô hình thí điểm xã thương mại điện tử gắn với xây dựng nông thôn mới, phù hợp xu thế phát triển số.

Xác định trong nhiều năm tới nông nghiệp vẫn là “bệ đỡ” của nền kinh tế, xã An Lương chú trọng quy hoạch vùng chuyên canh, thâm canh sản xuất muối và các loại cây trồng chủ lực bài bản hơn, nhằm tạo ra nhiều sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP có chất lượng cao; đồng thời, hình thành các liên kết chuỗi giá trị, cùng với đó chuyển dần sang sản xuất nông nghiệp tiên tiến, hiệu quả cao, bền vững.

Xã cũng xây dựng khu chăn nuôi tập trung gia súc, gia cầm, bảo đảm hiệu quả đầu tư và hạn chế tác động môi trường; phát triển toàn diện lĩnh vực thủy sản, gắn khai thác, nuôi trồng, chế biến và dịch vụ hậu cần…

