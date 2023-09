Xã vùng biên vui Tết Độc lập

Do nhẹ dạ, cả tin nghe theo lời xúi giục của kẻ xấu, thời gian qua một số người đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tại các tỉnh Tây Nguyên đã vượt biên trái phép sang Campuchia, Lào, Thái Lan với hy vọng có được cuộc sống giàu sang, được hỗ trợ đưa sang nước thứ ba như Mỹ, Canada.

Sau vụ nhóm khủng bố dùng hung khí tàn sát cán bộ và nhân dân, đập phá trụ sở nhà nước xảy ra ở huyện Cư Kuin (Đắk Lắk) vào ngày 11/6/2023, một lần nữa vấn đề quản lý, sử dụng vũ khí (VK) lại nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Rõ ràng, một khi các loại vũ khí vẫn còn trôi nổi trong dân, dù số lượng không nhiều cũng mang đến những mối hiểm họa khôn lường đối với tính mạng, tài sản con người, cũng như việc bảo tồn hệ sinh thái. Trên địa bàn biên giới các tỉnh Tây Nguyên, công tác vận động thu hồi VK tàng trữ, sử dụng trái phép được triển khai quyết liệt trong nhiều năm qua đã góp phần hạn chế những tác hại do súng đạn gây nên...

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, chủ trương lớn của tỉnh Thanh Hóa là đưa toàn bộ dân sông nước lên bờ an cư đã cán đích

Qua quá trình phát hiện, đấu tranh, xử lý những tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực đăng kiểm tại Cục Đăng kiểm Việt Nam, một số chi cục đăng kiểm và hàng trăm trung tâm đăng kiểm trên toàn quốc; từ công tác nắm tình hình, nghiên cứu các quy định pháp luật trong lĩnh vực này, Bộ Công an đã đề xuất, kiến nghị Chính phủ các giải pháp nhằm khắc phục những 'lỗ hổng', bất cập, sơ hở, thiếu sót đã và đang tạo điều kiện cho các hành vi sai phạm xảy ra trong thời gian dài.

Không chỉ mùa mưa mà cả những ngày nắng trên những cung đường đèo ở tuyến đường Hồ Chí Minh thường xuyên xuất hiện sương mù dày đặc khiến việc lưu thông khó khăn và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Hỗ trợ cho người và phương tiện đi qua cung đường đèo này được an toàn, lực lượng chức năng vẫn âm thầm ngày đêm tuần tra, hướng dẫn, nhắc nhở đảm bảo an toàn giao thông.