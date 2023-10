Xã Tân An đạt giải nhất thi kiến thức pháp luật về bảo vệ môi trường

Các đội trải qua 4 phần thi gồm: “Chúng tôi nói về chúng tôi” (tự giới thiệu khái quát về địa phương, hoạt động phong trào nông dân tại đơn vị mình); thi tự luận (tự chọn một hoặc một số vấn đề về lĩnh vực môi trường, nêu thực trạng và đề ra hướng giải quyết vấn đề); trắc nghiệm và tiểu phẩm.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội xã Tân An; giải nhì cho đội xã Yang Bắc; 2 giải ba cho xã Cư An và Phú An; 4 giải khuyến khích cho xã Hà Tam, An Thành, Ya Hội và thị trấn Đak Pơ. Ngoài ra, Ban tổ chức cũng trao 2 giải phụ: phần sân khấu hóa hay nhất cho đội xã Tân An, phần tự luận hay nhất cho đội xã Yang Bắc.

Hội thi được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên nông dân trong huyện về ý nghĩa, tầm quan trọng của các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần cùng địa phương tích cực hành động bảo vệ môi trường, giữ gìn mỹ quan thôn, làng.