24 thí sinh thi chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh giỏi huyện Đak Pơ

Tham gia hội thi có 8 đội đến từ 8 xã, thị trấn với 24 thí sinh. Các đội trải qua 3 phần thi gồm: chào hỏi, kiến thức chung và năng khiếu. Ở phần thi chào hỏi các đội tự giới thiệu về các thành viên trong đội, về những nét đặc trưng của địa phương qua nhiều hình thức như hát, thơ, ca, hò vè...

Trong phần thi kiến thức chung, các đội trả lời câu hỏi tập trung theo chủ đề gồm: Điều lệ Hội CCB Việt Nam khóa VII, các quy định, hướng dẫn của cấp trên; nghị quyết của Hội CCB cấp trên, của cấp ủy địa phương; các phong trào thi đua, chương trình hành động, các cuộc vận động của Hội, của địa phương; nhiệm vụ, quyền hạn, giải pháp, chế độ công tác của chi hội trưởng Hội CCB. Tại phần thi năng khiếu, các đội chủ thể hiện tài năng ca hát với chủ đề ca ngợi Đảng, ca ngợi CCB Việt Nam…

Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội xã Tân An, giải nhì cho đội thị trấn Đak Pơ và xã An Thành, giải ba cho đội xã Hà Tam và Cư An; 3 đội xã Phú An, Ya Hội, Yang Bắc đồng giải khuyến khích.

Hội thi giúp các chi hội trưởng Hội CCB nâng cao tư tưởng chính trị và nghiệp vụ công tác Hội; tạo cơ hội giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, phục vụ hoạt động thực tiễn.