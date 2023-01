VPF lên tiếng về tranh cãi quảng bá tài trợ của Hoàng Anh Gia Lai

(GLO)- Ngày 22-12, Ban Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã ra quyết định xử thua cả 3 trận đấu đối với U21 Sông Lam Nghệ An tại vòng bảng của Vòng chung kết U21 Quốc gia năm 2022 do U21 Sông Lam Nghệ An đã sử dụng cầu thủ Phan Bá Quyền thi đấu cho 3 đội bóng trong một mùa giải.