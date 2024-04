Đến buôn Gum Gốp (xã Ia Rmok, huyện Krông), khi nhắc đến ông Kpă Bhiêr (SN 1958) thì tất cả người dân nơi đây đều kính trọng và dành nhiều lời khen ngợi về việc làm tốt của ông.

Theo đó, vào khoảng 16 giờ 30 ngày 28-2, khi đang đi trên tuyến đường thuộc buôn Blăk (xã Ia Rmok), ông Bhiêr đã nhặt được 1 chiếc ví bị ai đó đánh rơi. Kiểm tra bên trong ví, ông thấy số tiền 28,26 triệu đồng. Với tấm lòng không tham lợi, ông Bhiêr đến Công an xã Ia Rmok gửi lại chiếc ví và nhờ cán bộ Công an tìm trả lại cho người đánh rơi. Qua xác minh, Công an xã Ia Rmok đã xác định ông Kpă Kun (SN 1959, trú buôn Blăk, xã Ia Rmok) là người đánh rơi số tiền trên nên mời đến để nhận lại tài sản.

Nhận lại tài sản của mình, ông Kun bày tỏ sự vui mừng: Số tiền này tôi vừa bán bò để lo giải quyết việc gia đình. Tuy nhiên, do không cẩn thận nên đã đánh rơi mà không hề hay biết. Khi nghe cán bộ Công an thông báo việc ông Bhiêr đã nhặt được và đưa đến để nhờ tìm người trả lại, tôi rất vui mừng. Tôi cảm ơn rất ông Bhiêr rất nhiều.

Về phần mình, ông Bhiêr chia sẻ: Hôm nhặt được số tiền trên là tôi đang trên đường đi làm rẫy về. Khi phát hiện số tiền trên, tôi cảm thấy sửng sốt. Tôi nghĩ số tiền lớn này, người ta phải tiết kiệm hoặc bán nhiều tài sản mới có được. Do đó, tôi nhanh chóng đến cơ quan Công an trình báo để hỗ trợ tìm kiếm chủ tài sản.

Theo Thiếu úy Alê Tài-cán bộ Công an xã Ia Rmok, gia đình của ông Bhiêr có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, hiện 8 thành viên trong gia đình sống trong căn nhà sàn chật hẹp. Dù vậy, ông Bhiêr vẫn sống tử tế, đúng mực và không tham của rơi. Hành động này xứng đáng được tuyên dương và lan tỏa trong cộng đồng xã hội để mọi người noi theo.

Tương tự, ngày 26-2 vừa qua, Công an xã Ia Dêr (huyện Ia Grai) cũng đã tổ chức trao trả lại tài sản cho ông Lê Văn Vĩnh (SN 1982, trú tại phường Duy Tân, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum) sau khi bị đánh rơi.

Trước đó, vào khoảng 21 giờ ngày 25-2, chị H’Thơ (SN 1994) và chị Rơ Cơm H’Tinh (SN 2001, cùng trú tại làng Klăh 1, xã Ia Dêr) trong lúc đi công việc đã nhặt được chiếc ví của người dân bị đánh rơi tại khu vực Trung tâm thương mại TP. Pleiku. Kiểm tra trong ví này, phát hiện số tiền 4,923 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ tùy thân mang tên ông Vĩnh. Ngay sau đó, 2 chị đến Công an xã Ia Dêr giao lại số tài sản trên và nhờ cán bộ Công an tìm giúp người đánh rơi. Từ nguồn thông tin có được trong các giấy tờ trên, Công an xã Ia Dêr phối hợp với Công an TP. Kon Tum thông báo cho ông Vĩnh liên hệ đến trụ sở Công an xã Ia Dêr nhận lại.

Mới đây, Công an xã Kông Yang (huyện Kông Chro) đã phát hiện anh Kpuih Phước (SN 1982, trú tại làng Le 1, xã Ia Lang, huyện Đức Cơ) đi lạc trên địa bàn và giúp đỡ người này trở về với gia đình.

Theo đó, vào khoảng 7 giờ ngày 25-3, trong quá trình tuần tra, kiểm soát đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn, Công an xã Kông Yang phát hiện một người đàn ông đi bộ lang thang trên địa bàn xã trong tình trạng mệt mỏi, có biểu hiện bất thường. Qua kiểm tra, cán bộ Công an xác định người đàn ông này không có giấy tờ tùy thân, không nhớ mình họ tên gì, nơi cư trú ở đâu. Ngay sau đó, Công an xã Kông Yang đưa người này về trụ sở, hỗ trợ ăn uống để đảm bảo sức khỏe.

Sau khi tiến hành xác minh, đối chiếu thông tin, hình ảnh trên mạng xã hội Facebook cá nhân của một gia đình thông báo tìm người đi lạc, Công an xã Kông Yang đã xác định được người đàn ông trên là Kpuih Phước (trú xã Ia Lang, huyện Đức Cơ) nên liên hệ với gia đình đến trụ sở Công an xã Kông Yang để đón ông Phước về nhà.

Trao đổi với P.V, Thiếu tá Đỗ Văn Dũng-Trưởng Công an xã Kông Yang-thông tin: Việc làm trên của Công an xã Kông Yang thể hiện tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, “Khi dân cần, khi dân khó có Công an”. Đây cũng là việc làm thường xuyên và tốt đẹp, chúng tôi sẽ tiếp tục làm nhiều việc tốt khác để giúp đỡ người dân.