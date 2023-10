Vạch trần mánh khóe 'thổi' giá cước vận tải: Công an vào cuộc

Công an TP Vũng Tàu vào cuộc ngay sau điều tra của Báo Người Lao Động về mánh khóe thổi giá cước vận tải ở địa phương này.

Ngày 4-10, sau loạt bài điều tra "Vạch trần mánh khóe "thổi" giá cước vận tải", lãnh đạo Công an TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) khẳng định với phóng viên Báo Người Lao Động đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc xác minh và xử lý nghiêm.

Làm việc với nhân vật báo "điểm tên"

Theo lãnh đạo này, trong sáng cùng ngày, đơn vị đã họp và giao cho Đội kinh tế, Đội CSGT-TT Công an TP Vũng Tàu phối hợp các sở, ngành tiến hành việc trên.

"Chúng tôi sẽ kiểm tra, rà soát những trường hợp hoạt động dịch vụ taxi trên địa bàn. Đồng thời xác minh những người liên quan đến hành vi chế tạo thiết bị gian lận cho các tài xế ô tô, "taxi dù" mà Báo Người Lao Động phản ánh, phát hiện vi phạm sẽ xử lý nghiêm" - lãnh đạo này nói.

Lãnh đạo này cũng cho biết trước đó lực lượng Công an thành phố đã triển khai nhiều giải pháp kiểm tra, rà soát hoạt động taxi trên địa bàn và yêu cầu tài xế vi phạm cam kết không tái phạm. Qua công tác kiểm tra, công an lập biên bản 1 trường hợp xe không có phù hiệu, nhắc nhở và yêu cầu 11 trường hợp viết cam kết. Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp lén lút hoạt động, gây khó khăn cho lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.

Tài xế "kiếm chác"?

Cùng ngày, phóng viên liên hệ ông Trần Ngọc Khanh, Giám đốc Công ty TNHH Toàn Thắng. Ông Khanh nói công ty ký hợp đồng cung cấp nhiều loại xe cho Công ty TPSK (một nhà thầu có vốn nước ngoài) ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Sau khi ký kết và bàn giao xe, phía TPSK gắn thiết bị theo dõi, mật khẩu trên từng xe để tránh việc tài xế gian lận.

"Do làm ăn với đối tác nước ngoài nên chúng tôi rất thận trọng. Tôi thường xuyên chỉ đạo kiểm tra kỹ các phương tiện và nghiêm cấm các tài xế gian lận tiền cước làm ảnh hưởng đến uy tín công ty. Công ty chúng tôi là doanh nghiệp lớn, uy tín nên không có chuyện lãnh đạo biết nhân viên gian lận nhưng vẫn làm ngơ" - ông Khanh nói.

Tuy nhiên, theo ông Khanh, rất có thể một số tài xế đã gắn thiết bị ăn gian để "kiếm chác" tiền xăng dầu của công ty. "Tôi cam đoan với Báo Người Lao Động là không có chuyện công ty biết các tài xế gian lận trên ki-lô-mét vượt mà không xử lý. Chủ trương của công ty là làm ăn lương thiện, uy tín, tài xế nào vi phạm chúng tôi sẽ chấm dứt hợp đồng ngay lập tức" - ông Khanh quả quyết.

Giám đốc Công ty TNHH Toàn Thắng thông tin sau bài điều tra thì phía công ty đã chỉ đạo các đơn vị rà soát, kiểm tra toàn bộ phương tiện đang cho Công ty TPSK thuê. Ông cũng làm việc với người đàn ông tên Vinh (nhân vật trong bài viết - PV) để làm rõ có chuyện gắn thiết bị gian lận trên ô tô của công ty hay không. "Tôi sẽ phản hồi lại cho báo sau khi kiểm tra, xác minh" - ông Khanh cam kết.

Mai Linh Vũng Tàu lên tiếng

Ông Nguyễn Khắc Dũng, Giám đốc điều hành taxi Mai Linh Vũng Tàu, cho biết hiện nay taxi Mai Linh Vũng Tàu hợp tác với 19 chủ phương tiện và các phương tiện này được gắn đồng hồ, bảng giá niêm yết. "Khi ký kết hợp đồng, phía đối tác phải cam kết chạy đúng giờ, đúng tuyến đường và đặc biệt là phải đúng giá cước mà công ty quy định. Những trường hợp nào bị khách phản ánh mà thuộc đối tác của taxi Mai Linh Vũng Tàu thì chúng tôi sẽ triệu tập về công ty để xác minh. Nếu vi phạm chúng tôi sẽ chấm dứt hợp đồng" - ông Dũng nói.

Ông Dũng thừa nhận hiện giờ có nhiều loại "taxi dù" hoạt động trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giả mạo thương hiệu taxi Mai Linh, gắn viền xanh bên hông, gắn mào (hộp đèn có chữ taxi) lên nóc xe... để đón khách. Điều đáng nói là nhiều trường hợp giả mạo nhưng trên xe không gắn đồng hồ, bảng giá niêm yết của công ty mà xài phần mềm tính tiền TAXImet. Tài xế loại taxi này lấy tiền khách cao hơn taxi chính hãng làm mất uy tín của công ty.

Do nhiều lần bị khách phản ánh, tháng 7-2023, Công ty TNHH Mai Linh Vũng Tàu đã gửi công văn đến UBND, Công an TP Vũng Tàu. Sau đó, Công an TP Vũng Tàu đã ra quân kiểm tra, xử lý nhiều trường hợp giả mạo là taxi Mai Linh Vũng Tàu với ý đồ "chặt chém" khách.

Sẽ trả lời sớm Ông Nguyễn Đỗ Hải Thuận, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải (GTVT) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cho hay đơn vị đã nhiều lần phối hợp với lực lượng Công an TP Vũng Tàu kiểm tra, xử lý tình trạng "taxi dù" hoạt động "chặt chém" khách trên địa bàn TP Vũng Tàu. Tuy nhiên, Sở GTVT chỉ là đơn vị phối hợp, trách nhiệm kiểm tra, xử lý vẫn thuộc về lực lượng công an. Về thông tin một tài xế khẳng định Sở GTVT quy định mức giá mở cửa chung cho tài xế taxi là 10.000 đồng (khách không đi cũng mất tiền), ông Thuận phủ nhận và yêu cầu phóng viên cung cấp tài liệu để xác minh. Phóng viên đưa bằng chứng, ông Thuận nói sẽ xem và trả lời sớm.

Lý lẽ của tài xế "taxi dù" Theo Công an TP Vũng Tàu, trung tuần tháng 7-2023, đơn vị tổ chức ra quân thực hiện chuyên đề xử lý "taxi dù". Tổ công tác Đội CSGT-TT Công an TP Vũng Tàu kiểm tra trên đường Thùy Vân, Hạ Long, Lê Hồng Phong... phát hiện nhiều ô tô biển trắng gắn mào taxi hoặc Grab. Hầu hết tài xế khi bị kiểm tra đều không xuất trình được giấy tờ hoạt động. Khi được mời về trụ sở làm việc, tài xế N.T.T (SN 1985, ngụ TP Vũng Tàu) phân trần do không có việc làm nên dùng xe cá nhân rồi gắn mào taxi lên nóc để khách hiểu lầm là taxi chính hãng và chọn. T. kể thỉnh thoảng mới chạy "chui" và cam kết không tái phạm. Một tài xế khác tên N.T.L bị lập biên bản vi phạm vào ngày 13-7 nhưng đến ngày 22-7, tổ công tác lại phát hiện L. điều khiển "taxi dù" đón khách.