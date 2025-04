Ứng dụng công nghệ thông tin trong kiểm tra, xử lý vi phạm giao thông

Điều này không chỉ nâng cao hiệu quả trong công tác bảo đảm an toàn giao thông (ATGT) mà còn mang lại nhiều tiện ích cho người dân.

Nhiều tiện ích từ VNeID

Từ ngày 1-7-2024, khi Thông tư số 28/2024/TT-BCA của Bộ Công an có hiệu lực, việc kiểm tra các loại giấy tờ của người và phương tiện tham gia giao thông qua ứng dụng định danh điện tử (VNeID) có giá trị như giấy tờ trực tiếp. Điều này mang lại nhiều tiện ích cho người dân cũng như lực lượng thực thi công vụ.

Chúng tôi vừa có chuyến tìm hiểu thực tế tại một buổi tuần tra, kiểm soát của Đội CSGT đường bộ số 2 (Phòng CSGT Công an tỉnh) trên một số tuyến phố của TP. Pleiku. Khi lực lượng CSGT ra hiệu lệnh dừng xe yêu cầu xuất trình các loại giấy tờ, một số người dân đã tích hợp giấy phép lái xe, giấy chứng nhận đăng ký xe… vào ứng dụng VNeID nên chỉ với thao tác đăng nhập đơn giản đã có thể đáp ứng yêu cầu của lực lượng chức năng.

Anh Nguyễn Thái Nguyên (tổ 5, phường Đống Đa, TP. Pleiku) cho biết: “Để tránh trường hợp bất cẩn khi quên mang ví đựng các loại giấy tờ, tôi đã tích hợp tất cả vào ứng dụng VNeID trên điện thoại thông minh của mình. Bây giờ, tôi chỉ cần đăng nhập ứng dụng rồi đưa cho lực lượng chức năng xem các loại giấy tờ nên không mất nhiều thời gian”.

Lực lượng CSGT đã xử lý vi phạm giao thông hiệu quả hơn khi ứng dụng công nghệ thông tin. Ảnh: L.V.N

Trung tá Nguyễn Minh Tuấn-Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 2-cho biết: Theo quy định mới, lực lượng CSGT có thể kiểm tra, xử lý thông tin từ cơ sở dữ liệu do Bộ Công an quản lý và đồng bộ với ứng dụng VNeID để thông báo cho người vi phạm, chủ phương tiện. Điều này giúp giảm thủ tục hành chính, tránh tình trạng thất lạc giấy tờ, bảo đảm thông tin vi phạm được lưu trữ và quản lý một cách chặt chẽ. Với ứng dụng này, lực lượng Công an còn dễ dàng phát hiện tình trạng làm giả giấy phép lái xe và giấy chứng nhận đăng ký xe.

“Khi người dân vi phạm tới mức tạm giữ hoặc tước giấy phép lái xe, lực lượng Công an sẽ cập nhật trên hệ thống đồng bộ trên toàn quốc. Lúc này, giấy tờ bản cứng cũng đồng thời không còn hiệu lực. Khi đó, sẽ không phải giữ các bản cứng giấy tờ của người dân. Người vi phạm có thể dùng tài khoản VNeID để nộp phạt mà không phải đến trụ sở Công an làm việc trực tiếp như trước. Điều này giúp người dân tiết kiệm được thời gian, công sức và giảm áp lực xử lý vi phạm cho cán bộ, chiến sĩ”-Trung tá Tuấn thông tin.

Theo số liệu từ Phòng CSGT, từ khi triển khai thực hiện Thông tư số 28 đến nay, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã kiểm tra và có hơn 26 ngàn trường hợp xuất trình giấy tờ trên ứng dụng VNeID. Qua đó, lực lượng CSGT đã lập biên bản tạm giữ 137 giấy phép lái xe trên môi trường điện tử.

Hiệu quả của “mắt thần”

Việc lắp đặt camera giám sát an ninh, trong đó chú trọng đến xử lý vi phạm giao thông đã được triển khai rộng khắp trên toàn tỉnh. Theo thống kê của Phòng CSGT, toàn tỉnh đã lắp đặt hơn 2.300 camera giám sát an ninh, đảm bảo trật tự ATGT. Trong số này, Bộ Công an đầu tư lắp đặt 2 hệ thống camera giám sát an ninh công cộng với 26 camera; UBND tỉnh đầu tư lắp đặt 2 hệ thống với tổng số 62 camera; UBND các huyện đầu tư, lắp đặt 636 camera; UBND cấp xã đầu tư và vận động các cơ quan, doanh nghiệp, hộ dân… lắp đặt 1.628 camera có hướng quan sát ra các khu vực công cộng. Hiện lực lượng Công an đang trực tiếp quản lý, khai thác 1.477 camera.

Tính từ ngày 15-8-2024 đến nay, qua khai thác hệ thống camera an ninh, Công an tỉnh đã phát hiện, lập biên bản 694 trường hợp vi phạm về trật tự ATGT với 338 xe ô tô, 356 xe mô tô. Trong số này, đã xử phạt 448 trường hợp vi phạm với số tiền 2,25 tỷ đồng, tước 405 giấy phép lái xe các loại, trừ điểm 109 trường hợp.

Lực lượng Công an trực tiếp quản lý, khai thác 1.477 camera an ninh trong toàn tỉnh. Ảnh: L.V.N

Trong một số vụ việc có dấu hiệu phức tạp về an ATGT cũng như an ninh trật tự, hệ thống camera giám sát an ninh đã phát huy hiệu quả. Đơn cử như tình trạng thanh-thiếu niên điều khiển xe với tốc độ cao, dàn hàng ngang, chở quá số người quy định, không có giấy phép lái xe và mang theo hung khí gây náo loạn đường phố Pleiku về đêm.

Thông qua hệ thống camera, cuối tháng 3-2025, Phòng Cảnh sát Hình sự đã truy xét, triệu tập 12 đối tượng có liên quan để lập hồ sơ xử lý, răn đe. Đặc biệt, với hệ thống 22 camera chuyên dụng để xử phạt vi phạm giao thông tại nhiều điểm giao lộ, những nơi tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông cao đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành với người điều khiển phương tiện.

Anh Nguyễn Tấn Dũng (tổ 4, phường Hoa Lư, TP. Pleiku) chia sẻ: “Tôi là tài xế xe khách loại 16 chỗ. Trước kia, vì có việc gấp nên tôi vượt đèn vàng và bị camera phạt nguội ghi lại và phải nộp phạt 5 triệu đồng. Hiện nay, mức tiền phạt có thể lên đến 20 triệu đồng nên tôi càng phải cẩn trọng hơn. Với việc camera phạt nguội lắp ở khắp nơi, bản thân tôi cũng tập trung hơn rất nhiều khi lái xe”.