UBND tỉnh Gia Lai trả lời giải quyết kiến nghị của cử tri liên quan đường Trường Sơn Đông xuống cấp

1. Cử tri huyện Đức Cơ kiến nghị:

Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành liên quan khảo sát và kiểm tra vị trí sạt lở khu vực Trường Tiểu học Cù Chính Lan, xã Ia Nan, huyện Đức Cơ. Do ảnh hưởng của thiên tai nhiều năm qua nên đã gây sạt lở bờ suối ăn sâu vào khu vực tường bao xung quanh trường học, gây mất an toàn cho các em học sinh và thầy cô giáo dạy học mỗi khi mùa mưa lũ đến. UBND huyện đã có đề xuất hỗ trợ từ nguồn vốn tài trợ của Đại sứ quán Nhật Bản thông qua Sở Ngoại vụ, tuy nhiên đến nay vẫn chưa được quan tâm giải quyết.

Đề nghị UBND tỉnh bố trí kinh phí xây dựng bờ kè chống sạt lở khu vực trường học này để các em học sinh và thầy cô giáo an tâm dạy và học mỗi khi mùa mưa lũ về.

2. Cử tri huyện Ia Pa kiến nghị:

* Đoạn đường Trường Sơn Đông đi qua địa phận xã Ia Trok, huyện Ia Pa đã xuống cấp, bong tróc mặt đường, để lại nhiều hố lồi lõm gây khó khăn và không an toàn cho người tham gia giao thông. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông vận tải sớm khắc phục, sửa chữa để đảm bảo an toàn giao thông cho người dân lưu thông.

* Theo nguyên tắc, các tổ chức, cá nhân vận hành thủy lợi phải thông báo trước cho cơ quan, đơn vị, người dân về việc xả lũ của các hồ (đập) thủy lợi. Tuy nhiên, thời gian qua, có trường hợp chưa thông báo kịp thời gây ảnh hưởng cho quá trình hoạt động của các đơn vị thi công công trình và người dân trên địa bàn huyện Ia Pa. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các tổ chức, cá nhân vận hành thủy lợi trên địa bàn huyện phải có kế hoạch, có thông báo sớm đến người dân trước khi xả lũ.

Kết quả giải quyết:

Trên địa bàn huyện Ia Pa không có các công trình các hồ (đập) thủy lợi; chỉ có 15 trạm bơm điện nên việc xả lũ của các hồ (đập) thủy lợi trên địa bàn huyện Ia Pa mà không thông báo cho người dân là không có.

Ngoài ra, trên lưu vực sông Ba có 02 hồ chứa có cửa van là hồ thủy điện An Khê (nằm trên địa bàn thị xã An Khê) và hồ thủy lợi Ayun Hạ (nằm trên địa bàn huyện Phú Thiện). Trong mùa lũ năm 2024, hồ thủy điện An Khê và hồ thủy lợi Ayun Hạ trước khi mở cửa xả đầu tiên đều thông báo địa phương và người dân trước 04 giờ theo quy định. Bên cạnh đó sau khi có lệnh vận hành, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh có văn bản triển khai lệnh vận hành hồ An khê, hồ Ayun Hạ thông báo cho các địa phương ở hạ du sông Ba trong đó có huyện Ia Pa.