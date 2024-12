UBND tỉnh Gia Lai trả lời giải quyết kiến nghị của cử tri liên quan chất lượng của bác sĩ tại Trung tâm Y tế huyện Krông Pa

1. Cử tri huyện Krông Pa kiến nghị:

* Hiện nay, tại Trung tâm Y tế huyện Krông Pa, nhiều ca bệnh như mổ ruột thừa, sinh mổ phải chuyển tuyến đi thành phố Tuy Hòa hoặc thành phố Pleiku dẫn đến cấp cứu không kịp thời và gây tốn kém cho Nhân dân. Đề nghị UBND tỉnh xem xét về chất lượng của bác sĩ tại Trung tâm Y tế huyện Krông Pa để đảm bảo chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân.

- Phẫu thuật ruột thừa viêm (Mổ ruột thừa): Trong năm 2024, Trung tâm Y tế huyện có (02) hai bác sĩ chuyên khoa cấp I ngoại khoa, vẫn thực hiện phẫu thuật ruột thừa viêm bằng phương pháp mổ hở truyền thống và chưa thực hiện được kỹ thuật cao về phẫu thuật nội soi. Mặt khác, đa số người bệnh có nguyện vọng xin chuyển tuyến trên để được phẫu thuật nội soi. Sau khi được bác sĩ khám, chẩn đoán là ruột thừa viêm, đồng thời hội chẩn trước khi chuyển tuyến an toàn.

- Sinh mổ: Trong năm 2023, Trung tâm Y tế huyện Krông Pa có 03 bác sĩ chuyên ngành Sản phụ khoa nghỉ theo chế độ. Hiện tại chỉ còn lại 01 bác sĩ thực hiện kỹ thuật phẫu thuật trong lĩnh vực sản khoa, do vậy số trường hợp sinh mổ giảm. Số trường hợp chuyển tuyến cơ bản là chủ động trong khi khám, chẩn đoán, tiên lượng là vượt quá khả năng chuyên môn của đơn vị; đồng thời Trung tâm Y tế huyện đã hội chẩn ca bệnh đủ thời gian, an toàn trên đường chuyển tuyến bệnh nhân lên tuyến trên để đảm bảo an toàn cho người bệnh.

Hiện tại, Trung tâm Y tế huyện Krông Pa vẫn đang thực hiện dịch vụ kỹ thuật phẫu thuật mổ đẻ, mổ cắt ruột thừa viêm tại đơn vị; cụ thể trong năm 2024 đã phẫu thuật tổng số bệnh nhân là 40 trường hợp về sản khoa, phẫu thuật cắt ruột thừa viêm, phẫu thuật nối đứt gân.... Tuy nhiên, trong năm 2024, số lượng phẫu thuật cho bệnh nhân tại Trung tâm Y tế huyện giảm hơn so với những năm trước đó. Số ca phẫu thuật sản khoa và phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa viêm giảm hơn là do các nguyên nhân sau:

* Tại Km91+200 Quốc lộ 25 (đoạn thuộc khu trung tâm thôn Chư Đông, xã Chư Gu) đã được đầu tư hệ thống thoát nước dọc; tuy nhiên nước không thoát mà ứ đọng, gây ô nhiễm môi trường. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông vận tải khảo sát đầu tư mương thoát nước dọc thuộc Quốc lộ 25 tại các đoạn qua khu dân cư sống đông đúc trên địa bàn huyện Krông Pa nói chung và xã Chư Gu nói riêng.

Vị trí Km91+200 Quốc lộ 25 (đoạn thuộc khu trung tâm thôn Chư Đông, xã Chư Gu) đã được đầu tư hệ thống thoát nước dọc, tuy nhiên hệ thống thoát nước chưa đồng bộ, còn gây đọng nước cục bộ một số vị trí. Do đó, trong xây dựng kế hoạch bảo trì năm 2025, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải báo cáo Cục Đường bộ Việt Nam cho phép đầu tư bổ sung thoát nước dọc các đoạn Km71+500- Km72+700, Km85+300-Km86, Km91+200-Km92; Km92+200-Km93+100; Km94+300 - Km94+500; Km98-Km98+300; Km99-Km100, trong đó có đoạn rãnh mà cử tri kiến nghị. Ngày 31/10/2024, Cục Đường bộ Việt Nam ban hành Quyết định số 3884/QĐ-CĐBVN phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi sửa chữa các đoạn tuyến theo kiến nghị của cử tri. Hiện đang triển khai thiết kế bản vẽ thi công.

2. Cử tri huyện Kông Chro kiến nghị:

Đề nghị UBND tỉnh xem xét mở rộng ngã 3 đường Trường Sơn Đông điểm nối với đường tỉnh 667 thuộc địa phận xã Yang Trung, huyện Kông Chro (lý trình 347+200) vì vị trí này còn hẹp, tầm nhìn bị che khuất, tiềm ẩn nguy cơ cao gây mất an toàn cho người tham gia giao thông.

Kết quả giải quyết:

Vị trí nút giao giữa Đường Trường Sơn Đông (lý trình Km347+200-Đường TSĐ) và Đường tỉnh 667 (điểm cuối Km31-ĐT.667), huyện Kông Chro: là ngã 3 giao nhau giữa đường quốc lộ và đường tỉnh, thuộc địa bàn thị trấn Kông Chro, có mật độ giao thông tương đối nhiều, hai bên đường người dân đã xây dựng nhà ở với mật độ dày nên khả năng tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông; cần có biện pháp tổ chức giao thông tại khu vực này.

Để tăng cường an toàn giao thông tại nút giao này, trong năm 2022 đã thảm tăng cường mặt đường BTN và sơn kẻ vạch an toàn giao thông toàn bộ nút giao. Đặc biệt, cuối năm 2023 Ban An toàn giao thông tỉnh đã đầu tư lắp đặt đèn tín hiệu giao thông để tổ chức giao thông tại nút giao giữa Đường Trường Sơn Đông với Đường tỉnh 667 và đã bàn giao cho địa phương quản lý vận hành khai thác từ ngày 09/01/2024.

Việc lắp đặt đèn tín hiệu giao thông đã tạo thuận lợi cho việc phân luồng giao thông, giúp cho việc đi lại được thuận tiện, an toàn, tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân. Từ khi lắp đặt đèn tín hiệu giao thông đến nay chưa xảy ra tai nạn giao thông tại nút giao này. Do đó, việc mở rộng nút giao tại đây là chưa cấp thiết, đồng thời việc mở rộng nút giao sẽ phải thực hiện công tác giải phóng mặt bằng cần nguồn kinh phí rất lớn, trong khi đó nguồn chi thường xuyên hàng năm được giao của Sở Giao thông vận tải rất hạn hẹp, chủ yếu để phục vụ công tác sửa chữa mặt đường, thoát nước và hệ thống an toàn giao thông.

UBND tỉnh giao UBND huyện Kông Chro cân đối bố trí nguồn vốn hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền để giải phóng mặt bằng tại khu vực này; giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, cho phép đầu tư mở rộng vị trí nút giao trên để đảm bảo an toàn giao thông về lâu dài (tại văn bản số 2888/UBND-CNXD ngày 05/12/2024).