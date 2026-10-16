Từ quần áo từ thiện đến 300 tấn rác: Cho đi thế nào để không thành gánh nặng?

(GLO)- Khoảng 300 tấn quần áo cũ chất đống tại khu vực dự án đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ (phường Từ Liêm, Hà Nội), phải thu gom, vận chuyển đi xử lý sau thời gian dài. Vấn đề đặt ra là quyên góp thế nào để lòng tốt đến đúng người mà không tạo thêm gánh nặng cho cộng đồng và môi trường.

Số quần áo cũ tập kết tại khu vực dự án đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ đã tồn tại trong thời gian dài. Khối lượng được ước tính khoảng 200-300 tấn, bao gồm cả lượng nước ngấm vào quần áo sau nhiều ngày phơi mưa nắng.

Ông Lê Quang Hợp - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư hạ tầng phường Từ Liêm - cho biết số quần áo này do một cá nhân thu gom trong nhiều năm để làm từ thiện. Những món còn sử dụng được đã được lựa chọn để chuyển đi, trong khi phần còn lại bị bỏ tại khu vực dự án.

Gần 300 tấn quần áo cũ, chăn vải, thắt lưng... xuất hiện tại khu đất thuộc dự án đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ (phường Từ Liêm, Hà Nội). Ảnh: Báo Dân Trí

Sau thời gian dài tồn đọng ngoài trời, nhiều bộ quần áo bị ngấm nước, ẩm mốc, bốc mùi, ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị. Từ ngày 13-10, các đơn vị chức năng tổ chức thu gom, vận chuyển số đồ này đến khu xử lý chất thải Nam Sơn.

Ông Trần Ngọc Tú - Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội - chi nhánh Cầu Diễn (URENCO 7), chi phí vận chuyển và xử lý lượng quần áo tồn đọng ước tính hơn 200 triệu đồng. Công an phường Từ Liêm đã đề nghị xử phạt hành chính đối với người liên quan.

Một số mô hình thu gom quần áo đã qua sử dụng đang hướng đến quy trình phân loại, làm sạch, tái sử dụng, tái chế và xử lý phần không thể tận dụng. Chẳng hạn, sáng kiến Re.UNIQLO tại Việt Nam kết hợp thu gom trang phục tại cửa hàng với hoạt động phân loại và trao tặng thông qua các đối tác. Những mô hình như vậy cho thấy việc quyên góp có thể tạo ra giá trị bền vững nếu được tổ chức theo quy trình rõ ràng, gắn nhu cầu thực tế với năng lực tiếp nhận và phương án xử lý cuối cùng.

Từ câu chuyện hàng trăm tấn quần áo ở Hà Nội, điều cần thay đổi không phải là tinh thần sẻ chia, mà là cách thực hiện. Người cho cần cân nhắc món đồ có thực sự hữu ích; người tiếp nhận cần minh bạch và có trách nhiệm với lượng hàng đã nhận; cơ quan chức năng cần ngăn chặn tình trạng tập kết, đổ bỏ trái phép.

Bởi giá trị của một hoạt động thiện nguyện không nằm ở số bao quần áo được gom hay số tấn đồ được vận chuyển, mà ở việc bao nhiêu món đồ đến đúng người, được sử dụng đúng mục đích và không để lại hậu quả cho môi trường. Cho đi đúng cách mới giúp lòng tốt được nối dài.