Truyền thông kiến thức sinh đẻ an toàn và chăm sóc sức khỏe trẻ em tại huyện Kông Chro

Dự chương trình truyền thông kiến thức về sinh đẻ an toàn và chăm sóc sức khỏe trẻ em có Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Dân tộc Tôn giáo, Trung ương Hội LHPN Việt Nam Lò Thị Thu Thủy, Ủy viên Ban chấp hành, Phó trưởng Ban Dân tộc Tôn giáo, Trung ương Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Oanh; đại diện lãnh đạo Hội LHPN tỉnh; lãnh đạo một số phòng, ban, cơ quan của huyện; cán bộ Hội LHPN huyện, xã, Trạm Y tế, cộng tác viên dân số các thôn, làng của các xã cùng 250 hội viên phụ nữ đến từ một số xã đặc biệt khó khăn của huyện Kông Chro.

Tại chương trình, hội viên phụ nữ được nghe truyền thông về sinh đẻ an toàn và chăm sóc sức khoẻ trẻ em; xem tiểu phẩm sinh đẻ an toàn và chăm sóc trẻ em; tham gia trò chơi có tên gọi “Vòng quay may mắn” với 15 câu hỏi: Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế-xã hội tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi đang triển khai gói chính sách nào hỗ trợ bà mẹ và trẻ em; đối tượng thụ hưởng 4 gói chính sách hỗ trợ phụ nữ DTTS sinh đẻ an toàn và chăm sóc sức khỏe trẻ em là ai; trong thời gian mang thai, phụ nữ cần khám định kỳ tại cơ sở y tế ít nhất mấy lần…Qua đó trang bị cho chị em thông tin, kiến thức về chăm sóc sức khỏe trong thời gian thai kỳ, sinh con và chăm sóc sức khỏe cho trẻ em, đặc biệt là trẻ sơ sinh.

Thông qua chương trình nhằm góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” trong chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em; tạo điều kiện cho nhiều bà mẹ, trẻ em vùng DTTS được tiếp cận và thụ hưởng những chính sách của Nhà nước.

Chương trình nằm trong khuôn khổ Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” và Dự án 7 “Chăm sóc sức khỏe Nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc của người DTTS; phòng-chống suy dinh dưỡng trẻ em” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Bộ Y tế phối hợp chỉ đạo, triển khai 4 gói chính sách hỗ trợ phụ nữ DTTS sinh đẻ an toàn và chăm sóc sức khỏe trẻ em.