Trường THPT chuyên Hùng Vương thực tập phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

(GLO)- Chiều 30-10, Trường THPT chuyên Hùng Vương (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH) Công an tỉnh tổ chức buổi thực tập phương án PCCC-CNCH cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên cùng gần 500 học sinh trong trường.

Tại buổi tập huấn, các chiến sĩ của Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH phổ biến những kiến thức cơ bản, thiết thực về công tác PCCC và kỹ năng cứu nạn, cứu hộ, gồm: nội dung cơ bản của pháp luật về PCCC; những nguyên nhân thường dẫn đến cháy, nổ và biện pháp phòng ngừa; cách xử lý tình huống khi có sự cố cháy, nổ xảy ra; kỹ năng thoát hiểm an toàn trong môi trường có khói, lửa; đồng thời hướng dẫn thực hành sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ như bình chữa cháy, chăn chiên, vòi nước cứu hỏa...

Học sinh thực hành về sử dụng bình chữa cháy tại chỗ. Ảnh: Quang Trương

Đặc biệt, cán bộ, giáo viên và học sinh đã trực tiếp tham gia buổi diễn tập tình huống giả định: cháy nổ xảy ra tại tầng hầm khu vực để xe máy của học sinh và khu nhà học lý thuyết 5 tầng.

Ngay sau tín hiệu báo cháy, lực lượng PCCC tại chỗ của trường nhanh chóng triển khai phương án sơ tán, di chuyển học sinh và tài sản đến khu vực an toàn, phối hợp cùng lực lượng chuyên nghiệp của Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH tổ chức dập tắt đám cháy và cứu người bị nạn theo đúng quy trình.

Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH diễn tập chữa cháy tại khu học lý thuyết 5 tầng. Ảnh: Quang Trương

Buổi thực tập không chỉ là dịp để cán bộ, giáo viên và học sinh được trang bị kỹ năng, kiến thức thực tế trong công tác PCCC mà còn góp phần nâng cao ý thức chủ động, tinh thần trách nhiệm và kỹ năng tự bảo vệ bản thân cho mỗi thành viên trong trường.