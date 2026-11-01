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Thế giới

Triều Tiên thử đầu đạn chùm, tuyên bố sức công phá lên đến gần 13 ha

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LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo baotintuc, TNO, Yonhap)

(GLO)- Ngày 31-10, Triều Tiên tiến hành thử nghiệm đầu đạn chùm dành cho tên lửa đạn đạo chiến thuật, với khả năng tấn công khu vực rộng gần 13 ha theo công bố của Bình Nhưỡng. Nước này dự kiến đưa 4 loại đầu đạn chùm vào trang bị cho quân đội trước cuối năm 2026.

Theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), Cơ quan Quản lý tên lửa nước này đã tiến hành thử nghiệm, nhằm đánh giá khả năng tác chiến và sức công phá của đầu đạn chùm được thiết kế để trang bị cho tên lửa đạn đạo chiến thuật.

KCNA cho biết, các viện nghiên cứu thuộc Cơ quan Quản lý tên lửa xác nhận đầu đạn chùm tiêu chuẩn loại 2 có khả năng phá hủy mục tiêu trên diện tích khoảng 11,9-12,9 ha khi đạt mật độ công phá cao nhất.

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Triều Tiên tiến hành thử nghiệm nhằm đánh giá hiệu quả của một hệ thống vũ khí, trong hình ảnh do KCNA công bố ngày 1-11-2026. Ảnh: Reuters

Cuộc thử nghiệm do ông Kim Jong-sik, Ủy viên Ủy ban Quân sự Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, đồng thời là Phó Trưởng ban thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, giám sát.

Theo 1 quan chức Cơ quan Quản lý tên lửa Triều Tiên, nước này phân loại đầu đạn chùm thành 4 nhóm theo mục đích sử dụng.

Bình Nhưỡng đặt mục tiêu trang bị đầy đủ các loại đầu đạn này cho các đơn vị quân đội trước khi kết thúc năm 2026, giúp lực lượng tác chiến lựa chọn vũ khí phù hợp với nhiệm vụ và đặc điểm mục tiêu.

Quân đội Hàn Quốc cho biết đã theo dõi vụ phóng tên lửa liên quan đến cuộc thử nghiệm. Theo Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc, tên lửa được phóng từ khu vực gần huyện Chongju, phía Tây Bắc Triều Tiên, hướng về phía Hoàng Hải.

Hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) dẫn nhận định của chuyên gia Shin Jong-woo, Tổng Thư ký Diễn đàn An ninh và Quốc phòng Hàn Quốc, cho rằng tên lửa được sử dụng có thể thuộc dòng Hwasong-11 Ra.

Trước đó, hồi tháng 4-2026, Triều Tiên từng tuyên bố thử nghiệm đầu đạn chùm và đầu đạn mìn phân mảnh trang bị trên tên lửa đạn đạo chiến thuật Hwasong-11 Ra, dưới sự giám sát của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Cuộc thử nghiệm mới diễn ra trong bối cảnh Bình Nhưỡng liên tiếp có các hoạt động phô diễn năng lực quân sự, trong đó có các vụ phóng tên lửa và triển lãm thiết bị bay không người lái.

Giới phân tích nhận định những hoạt động này có thể nằm trong nỗ lực hiện đại hóa quân đội của Triều Tiên.

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