Triều Tiên công bố mục tiêu thử tên lửa sau vụ phóng ngày 12-10

(GLO)- Ngày 13-10, truyền thông nhà nước Triều Tiên cho biết nước này đã thử tên lửa đạn đạo chiến thuật để kiểm tra một nâng cấp kỹ thuật quan trọng. Thông báo được đưa ra 1 ngày sau khi Hàn Quốc phát hiện nhiều tên lửa phóng từ khu vực Bình Nhưỡng.

Theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), cuộc thử nghiệm ngày 12-10 nhằm xác nhận kết quả nghiên cứu nâng cấp 1 bộ phận cốt lõi của hệ thống vũ khí.

Bình Nhưỡng tuyên bố thử nghiệm thành công và gọi đây là hoạt động thường kỳ, nhưng không công bố thêm chi tiết kỹ thuật.

Pháo phản lực Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo trong 1 cuộc thử nghiệm. Ảnh: KCNA

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết phát hiện vụ phóng vào khoảng 9 giờ 20 phút ngày 12-10, từ khu vực Bình Nhưỡng về vùng biển phía Đông bán đảo Triều Tiên, trong đó có ít nhất 1 tên lửa bay xa hơn 900 km.

Vụ phóng diễn ra sau khi Hàn Quốc thử nghiệm lần đầu thiết bị lướt siêu vượt âm do nước này phát triển vào ngày 8-10.

Thiết bị lướt siêu vượt âm có khả năng di chuyển ở tốc độ từ Mach 5, tương đương ít nhất 5 lần tốc độ âm thanh, và cơ động theo quỹ đạo khó dự đoán.

Người phát ngôn JCS Jang Do-young nhận định hoạt động của Triều Tiên có thể nhằm phản đối cuộc thử nghiệm của Seoul, đồng thời thể hiện thành quả phát triển năng lực quốc phòng.

Theo các nguồn tin từ Nhật Bản, các vật thể rơi ngoài vùng đặc quyền kinh tế của nước này. Trong thông báo phát sáng 12-10, phía Nhật Bản cho biết chưa ghi nhận thiệt hại liên quan.

Mỹ xác định vụ phóng gồm hai tên lửa đạn đạo. Ngày 13-10, Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương Mỹ nhận định hoạt động này không gây ra mối đe dọa tức thời đối với nhân viên, lãnh thổ hoặc các đồng minh của Mỹ.

Tại Hàn Quốc, Văn phòng An ninh Quốc gia đã tổ chức cuộc họp khẩn, lên án vụ phóng và kêu gọi Bình Nhưỡng chấm dứt các hoạt động vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.