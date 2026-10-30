Triều Tiên phô diễn loạt vũ khí, thúc đẩy ứng dụng AI trong quân sự

(GLO)- Triều Tiên vừa trình diễn nhiều hệ thống vũ khí. Nhà lãnh đạo Kim Jong Un cũng yêu cầu đẩy nhanh phát triển công nghệ UAV và trí tuệ nhân tạo (AI), xem đây là ưu tiên trong hiện đại hóa quân đội.

Ngày 30-10, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin, sự kiện diễn ra trong khuôn khổ triển lãm công nghệ hàng không không người lái, với sự tham dự của nhà lãnh đạo Kim Jong Un cùng nhiều quan chức quân sự và quốc phòng.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tham quan nơi trưng bày mẫu UAV tấn công. Ảnh: Reuters

Triển lãm giới thiệu các loại UAV đa nhiệm chiến lược, chiến thuật, UAV tấn công cảm tử và những hệ thống chiến đấu khác.

Trong màn trình diễn hỏa lực, Triều Tiên sử dụng UAV tấn công cảm tử, UAV đa nhiệm mang tên lửa không đối đất, tên lửa hành trình chiến thuật và một tiểu đoàn pháo phản lực phóng loạt cỡ nòng 600 mm.

KCNA tuyên bố các tên lửa phóng từ UAV và tên lửa hành trình đều đánh trúng mục tiêu giả định trên đảo với độ chính xác 100%.

Đáng chú ý, hệ thống pháo phản lực 600 mm mang tên “Sniper” lần đầu tiên được công khai trình diễn trong một cuộc bắn đạn thật.

Phát biểu tại sự kiện, ông Kim Jong Un nhấn mạnh yêu cầu giành ưu thế vượt trội về công nghệ UAV trong bối cảnh phương thức tác chiến hiện đại liên tục thay đổi.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng yêu cầu giới khoa học tạo đột phá trong công nghệ UAV và AI quốc phòng, đồng thời ưu tiên tích hợp AI tiên tiến vào các hệ thống vũ khí không người lái.

Trước đó, ông Kim Jong Un đã nhiều lần thúc đẩy phát triển UAV và AI quân sự. Tháng 11-2024, ông chỉ đạo sản xuất hàng loạt UAV tấn công cảm tử.

Tháng 3-2025, ông giám sát thử nghiệm các phiên bản tích hợp AI. Đến tháng 9-2025, nhà lãnh đạo Triều Tiên tiếp tục xác định AI là ưu tiên trong hiện đại hóa vũ khí.

Trong một diễn biến liên quan, Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) ngày 29-10 cho biết phát hiện Triều Tiên phóng khoảng 10 tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía Đông bán đảo Triều Tiên.

Đây là vụ phóng tên lửa đạn đạo thứ 17 của Bình Nhưỡng trong năm 2026, sau đợt phóng ngày 12-10.