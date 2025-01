Triều Tiên phóng tên lửa đầu tiên trong năm 2025

Quân đội Hàn Quốc đã xác nhận vụ phóng tên lửa vừa diễn ra. Lực lượng bảo vệ trên biển Nhật Bản cũng cho biết, vật thể bay có thể là tên lửa của Triều Tiên.

Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho hay: “Để đề phòng các vụ phóng tiếp theo, quân đội của chúng tôi đã tăng cường giám sát và cảnh giác, đồng thời chia sẻ chặt chẽ thông tin về tên lửa của Triều Tiên với phía Mỹ và Nhật Bản cũng như duy trì thế trận sẵn sàng cao độ”.

Tên lửa Hwasongpho-16B của Triều Tiên. Ảnh: KCNA

Cùng ngày, Văn phòng An ninh Quốc gia thuộc Phủ Tổng thống Hàn Quốc đã triệu tập cuộc họp để thảo luận về việc Triều Tiên phóng một tên lửa được cho là tên lửa đạn đạo tầm trung do ông Yin Sung-hwan, Phó Giám đốc thứ 2 Văn phòng An ninh Quốc gia chủ trì.

“Chính phủ sẽ theo dõi sát sao động thái của Triều Tiên và duy trì sự sẵn sàng kiên định để đáp trả mọi hành động khiêu khích”-Văn phòng người phát ngôn Tổng thống khẳng định.

Sáng cùng ngày, ông Antony Blinken đã có cuộc gặp quyền Tổng thống Hàn Quốc Choi Sang-mok và nhấn mạnh cam kết bảo vệ đồng minh. Đồng thời, kêu gọi duy trì trao đổi ngoại giao và phối hợp chặt chẽ để ngăn chặn Triều Tiên hành động khiêu khích.

Chuyến thăm của ông Blinken diễn ra giữa thời điểm Hàn Quốc chìm trong khủng hoảng chính trị. Sau khi Tổng thống Yoon Suk-yeol bị luận tội, ông Choi Sang-mok đang tạm thời điều hành đất nước.