Trang bị kỹ năng phòng-chống đuối nước cho 200 học sinh xã Đăk Pơ Pho

Sau các động thái thắt chặt chính sách nhập cư chính thức được triển khai từ đầu năm nay, Anh ghi nhận ngày càng ít sinh viên quốc tế muốn đến nước này du học so với cùng kỳ 2 năm trước.

(GLO)- Sáng 2-5, Thường trực Hội Cựu chiến binh tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị phản biện dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Gia Lai về quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập thuộc tỉnh Gia Lai từ năm học 2024-2025.

Vừa qua có thông tin thiếu giấy in sách giáo khoa (SGK), do đó người dân quan tâm trước thềm năm học mới 2024-2025 có được cung ứng đủ, kịp thời SGK hay không?

Công an H.Đơn Dương (Lâm Đồng) đã vào cuộc làm rõ vụ clip 2 nữ sinh đánh nhau xảy ra trên địa bàn huyện.

(GLO)- Ưu tiên bố trí biên chế và tuyển dụng giáo viên mầm non theo quy định để đảm bảo an toàn cho trẻ em và chất lượng giáo dục mầm non.