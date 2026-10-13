Tin thế giới tối 13-10: Ba Lan huy động 20.000 cảnh sát bảo vệ trường học sau 3 vụ tấn công bằng dao

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Tổng thống Donald Trump không tin Nga, Trung Quốc hỗ trợ Iran; Ba Lan huy động 20.000 cảnh sát bảo vệ trường học sau 3 vụ tấn công bằng dao; Pháp chặn tàu chở dầu bị nghi thuộc “hạm đội bóng tối” của Nga; Moskva đối phó đợt tập kích quy mô lớn với hàng trăm UAV.

Tổng thống Donald Trump không tin Nga, Trung Quốc hỗ trợ Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Nga và Trung Quốc có quá nhiều lợi ích để mất nếu can thiệp vào xung đột Iran, đồng thời khẳng định ông không tin hai nước đang hỗ trợ Tehran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trở về Nhà Trắng sau chuyến thăm bang Ohio, ngày 12-10. Ảnh: REUTERS

Theo Reuters, ngày 12-10, trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump bác bỏ những nhận định từ giới phê bình và các đối thủ chính trị cho rằng Moskva và Bắc Kinh đang giúp đỡ Iran.

“Nếu họ có giúp, điều đó cũng chỉ ở mức rất thấp, nhưng tôi không tin là họ đang làm vậy” - ông Trump viết, đồng thời cảnh báo Mỹ sẽ nhanh chóng phát hiện nếu hai nước thực sự can thiệp.

Phát biểu này tương đồng với những tuyên bố trước đó của nhà lãnh đạo Mỹ. Hồi tháng 7, ông Trump cho biết Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình từng nói với ông trong cuộc gặp tại Trung Quốc hồi tháng 5 rằng Bắc Kinh sẽ không bán vũ khí cho Iran. Ông Trump cũng khẳng định Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra thông điệp tương tự, đồng thời cảnh báo hậu quả sẽ rất nghiêm trọng nếu hai nước can thiệp.

Xung đột Mỹ - Iran bùng phát ngày 28-2, khi Mỹ và Israel mở chiến dịch tấn công Iran. Tehran đáp trả bằng các đòn tập kích nhằm vào Israel và những quốc gia vùng Vịnh có căn cứ quân sự Mỹ. Các cuộc không kích của Mỹ - Israel vào Iran và những đòn tấn công của Israel tại Lebanon đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa.

Trước đó, ông Trump từng cảm ơn ông Tập Cận Bình và ông Vladimir Putin vì giữ thái độ trung lập trong xung đột Trung Đông. Phát biểu bên lề Hội nghị thượng đỉnh G7 tại Pháp ngày 17-6, sau khi Mỹ và Iran đạt thỏa thuận chấm dứt chiến sự, ông Trump đánh giá cao việc hai nhà lãnh đạo không cản trở nỗ lực của Washington nhằm kiềm chế tham vọng hạt nhân của Tehran.

Đến tháng 9, ông Trump cũng bác bỏ thông tin Iran nhận được hình ảnh vệ tinh về một căn cứ tại Jordan từ các thực thể Trung Quốc trước vụ tấn công khiến 3 binh sĩ Mỹ thiệt mạng hồi tháng 7.

Ba Lan huy động 20.000 cảnh sát bảo vệ trường học sau 3 vụ tấn công bằng dao

Ba Lan triển khai khoảng 20.000 cảnh sát đến các trường học ngày 12-10, sau khi liên tiếp xảy ra 3 vụ tấn công bằng dao tại các cơ sở giáo dục trong vòng 4 ngày, khiến nhiều người thương vong.

Phụ huynh của con em tại một trường tiểu học ở thị trấn Leszczydol-Nowiny của Ba Lan, nơi xảy ra vụ đâm dao ngày 8.10 Ảnh: REUTERS

Theo Reuters, Bộ trưởng Nội vụ Ba Lan Marcin Kierwinski cho biết lực lượng được huy động tương đương khoảng 1/5 tổng quân số cảnh sát cả nước. Động thái này nhằm tăng cường an ninh trường học và ngăn chặn nguy cơ xảy ra các vụ bạo lực bắt chước.

Trong các vụ việc liên tiếp, ngày 7-10, một thanh niên 19 tuổi dùng dao tấn công tại trường học ở Ostroleka, khiến 10 người bị thương, bao gồm cả nghi phạm.

Ngày 8-10, một cựu học sinh 15 tuổi đeo camera trên mũ bảo hiểm sát hại nhân viên phụ trách cơ sở vật chất của một trường học tại Leszczydol-Nowiny, phía đông bắc Warsaw, đồng thời làm bị thương 2 giáo viên. Đến ngày 10-10, một vụ tấn công khác xảy ra tại cơ sở giáo dục sau trung học ở thủ đô Warsaw, khiến 3 người bị thương.

Sau các vụ việc, mạng xã hội Ba Lan lan truyền tin đồn về một làn sóng tấn công bằng dao mang tên “Thứ Sáu đẫm máu”, làm dấy lên lo ngại về tình trạng bạo lực bắt chước.

Ngày 12-10, Thủ tướng Donald Tusk cho biết việc tăng cường cảnh sát tại các trường học đã góp phần giúp tình hình dần ổn định. Giới chức nước này cũng thông báo đã bắt giữ 135 người liên quan đến các hành vi đe dọa và những bài đăng gây bất ổn trên mạng trong chiến dịch tăng cường an ninh toàn quốc.

Theo cảnh sát Ba Lan, phần lớn người vi phạm là thanh thiếu niên bị ảnh hưởng bởi các vụ tấn công gần đây. Một số trường hợp khác chịu tác động từ trò chơi điện tử hoặc các nhóm mang tư tưởng phát xít.

Đáng chú ý, lực lượng chức năng phát hiện một thiếu niên sử dụng trò chơi Roblox để dựng mô hình trường học của mình, mô phỏng các vụ tấn công nhằm vào học sinh. Khi kiểm tra, cảnh sát còn phát hiện người này sở hữu súng, đạn và dao.

Thủ tướng Donald Tusk gọi đây là “xu hướng bạo lực đáng sợ”, đồng thời cảnh báo tình trạng này bị thúc đẩy bởi việc tôn vinh tư tưởng cực đoan và tội phạm bạo lực trên mạng.

Pháp chặn tàu chở dầu bị nghi thuộc “hạm đội bóng tối” của Nga

Hải quân Pháp đã chặn và khám xét tàu chở dầu DF Peak tại Ấn Độ Dương, trong bối cảnh các nước châu Âu tăng cường kiểm soát những phương tiện bị nghi tham gia vận chuyển dầu nhằm né tránh lệnh trừng phạt đối với Nga.

Video cảnh binh sĩ nhảy xuống tàu nghi thuộc "hạm đội bóng tối" của Nga. Ảnh: Tài khoản X của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron

Theo Euronews, ngày 12-10, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thông báo lực lượng hải quân nước này đã tiếp cận và lên kiểm tra tàu DF Peak tại khu vực cách đảo Réunion khoảng 450 hải lý, tương đương 833,4 km, về phía nam.

Ông Macron cho biết con tàu bị nghi treo cờ giả và tham gia hoạt động vận chuyển nhiên liệu trái phép. Nhà lãnh đạo Pháp cũng công bố đoạn video dường như ghi lại cảnh binh sĩ đu dây từ trên cao xuống tàu.

Bộ trưởng Quân đội Pháp Catherine Vautrin đánh giá cao lực lượng tham gia chiến dịch, đồng thời cho biết quân đội đang hộ tống DF Peak để phục vụ các bước kiểm tra tiếp theo dưới sự chỉ đạo của tỉnh trưởng Réunion. Pháp chưa công bố đầy đủ kết quả kiểm tra ban đầu.

Theo Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (GUR), DF Peak có liên quan đến hoạt động vận chuyển dầu thô của Nga và gắn với công ty vận tải biển Sovcomflot. Được đóng năm 2006, con tàu từng hoạt động dưới nhiều quốc kỳ khác nhau.

“Hạm đội bóng tối” là thuật ngữ chỉ mạng lưới tàu chở dầu được sử dụng để vận chuyển dầu và các sản phẩm năng lượng nhằm né tránh những hạn chế của phương Tây. Các phương tiện này thường có cơ cấu sở hữu phức tạp, thay đổi quốc kỳ hoặc sử dụng biện pháp che giấu nguồn gốc hàng hóa và đơn vị vận hành.

Các biện pháp trừng phạt của phương Tây nhắm vào dịch vụ vận tải, bảo hiểm và hàng hải liên quan đến Nga, nhằm hạn chế nguồn thu từ xuất khẩu năng lượng của Moskva. Tuy nhiên, mạng lưới tàu thuộc hạm đội bóng tối tiếp tục tạo điều kiện cho hoạt động vận chuyển diễn ra.

Trong những tháng gần đây, nhiều quốc gia châu Âu đã thông báo chặn các tàu bị nghi thuộc mạng lưới này. Hồi tháng 6, ông Macron cho biết lực lượng Pháp từng chặn tàu chở dầu Deliver của Nga ngoài khơi Sicily vì nghi vi phạm luật hàng hải.

Vụ việc liên quan đến DF Peak tiếp tục cho thấy nỗ lực của Pháp trong việc kiểm tra các phương tiện bị nghi vận chuyển dầu trái phép. Hiệu quả của chiến dịch kiểm soát hạm đội bóng tối còn phụ thuộc vào khả năng xác minh nguồn gốc hàng hóa, chủ sở hữu thực sự của tàu và sự phối hợp giữa các quốc gia.

Moskva đối phó đợt tập kích UAV quy mô lớn, Kaluga ghi nhận thiệt hại

Moskva ghi nhận 417 thiết bị bay không người lái (UAV) hướng về khu vực này trong khoảng thời gian từ tối 12-10 đến sáng 13-10, trong khi lực lượng phòng không tại vùng Kaluga thông báo phá hủy 73 UAV.

Ukraine thực hiện cuộc tấn công quy mô lớn bằng UAV nhắm vào vùng Moskva hồi tháng 9-2026. Ảnh: AnadoluAgency/X

Theo hãng thông tấn Tass, dẫn thông tin trên kênh Telegram của Thị trưởng Moskva Sergey Sobyanin, số UAV hướng về khu vực thủ đô được ghi nhận từ 20 giờ 30 ngày 12-10 đến 7 giờ ngày 13-10, theo giờ địa phương. Phần lớn UAV đã bị hệ thống phòng không vô hiệu hóa từ xa. Ngoài ra, lực lượng phòng không đánh chặn 65 UAV đang tiến về phía thủ đô Nga.

Hiện chưa có thông tin về thương vong tại Moskva liên quan đến vụ việc. Tuy nhiên, các hạn chế bay tạm thời đã được áp dụng tại 3 sân bay gồm Domodedovo, Vnukovo và Zhukovsky trong đêm 12-10.

Trước đó, ông Sobyanin cho biết đợt tấn công bằng UAV lớn nhất từ trước đến nay nhằm vào Moskva xảy ra trong đêm 19-9, khi hệ thống phòng không bắn hạ hơn 1.600 UAV, trong đó có 450 chiếc hướng về thủ đô Nga.

Tại vùng Kaluga, Thống đốc Vladislav Shapsha thông báo lực lượng phòng không đã phá hủy 73 UAV. Vụ tấn công gây hư hại một tòa nhà trường học, 2 nhà dân và một ô tô tại huyện Mosalsky. Không có thương vong được ghi nhận.

Các thông tin trên được giới chức Nga công bố trong bối cảnh khu vực Moskva và một số địa phương lân cận tiếp tục ghi nhận những đợt tấn công bằng UAV với số lượng lớn.