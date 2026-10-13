Maroc đạt thỏa thuận liên minh bốn đảng, chuẩn bị thành lập nội các mới

(GLO)- Ngày 12-10, bốn đảng tại Maroc thông báo đạt thỏa thuận xây dựng liên minh cầm quyền, tạo cơ sở để Thủ tướng Fatima Ezzahra El Mansouri thành lập nội các mới. Chính phủ sắp tới sẽ phụ trách giai đoạn cuối của chương trình chuẩn bị cho World Cup 2030.

Liên minh gồm đảng Tính xác thực và Hiện đại (PAM), đảng Istiqlal, Liên minh Xã hội chủ nghĩa các lực lượng nhân dân (USFP) và đảng Tiến bộ và Chủ nghĩa xã hội (PPS).

Bốn đảng nắm tổng cộng 207 ghế, vượt ngưỡng 198 ghế cần thiết để có đa số tại Hạ viện.

Cử tri bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Hạ viện tại Rabat, Maroc ngày 23-9-2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo tuyên bố chung, các bên thống nhất xây dựng 1 chính phủ gắn kết, theo đuổi chương trình cải cách chung.

Bước tiếp theo là đề xuất nhân sự giữ các chức vụ bộ trưởng và hoàn thiện chương trình của chính phủ.

Trước đó, ngày 29-9, Quốc vương Mohammed VI bổ nhiệm bà El Mansouri làm Thủ tướng và giao nhiệm vụ thành lập chính phủ, đưa bà trở thành người phụ nữ đầu tiên đảm nhiệm chức vụ này tại Maroc.

Quyết định được đưa ra sau cuộc bầu cử Hạ viện ngày 23-9, khi PAM giành 97 trong tổng số 395 ghế.

Do không đủ đa số để tự thành lập chính phủ, PAM phải đàm phán với các đảng khác. Bà El Mansouri tiến hành 2 vòng tham vấn trước khi đạt thỏa thuận liên minh bốn đảng.

Danh sách thành viên nội các sẽ được trình Quốc vương phê chuẩn theo tiến trình thành lập chính phủ.

Chính phủ mới sẽ giám sát giai đoạn cuối của chương trình đầu tư khoảng 20 tỷ USD phục vụ World Cup 2030, giải đấu Maroc đồng đăng cai với Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.

Bà El Mansouri, 50 tuổi, là luật sư, từng giữ chức Bộ trưởng Quy hoạch quốc gia, Quy hoạch đô thị, Nhà ở và Chính sách đô thị, đồng thời hai lần đảm nhiệm vị trí Thị trưởng Marrakech.