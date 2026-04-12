Tin thế giới tối 12-4: Iran ra tuyên bố sau khi đàm phán với Mỹ không đạt kết quả

Iran ra tuyên bố sau khi đàm phán với Mỹ không đạt kết quả

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf đã đưa ra tuyên bố đầu tiên sau khi các cuộc đàm phán với Mỹ tại Islamabad (Pakistan) kết thúc mà không đạt được thỏa thuận.

Theo kênh Al Jazeera ngày 12-4, trong một loạt bài đăng trên mạng xã hội X, ông Ghalibaf cho biết: “Phía đối phương cuối cùng đã không giành được lòng tin của phái đoàn Iran trong vòng đàm phán này”.

Bài đăng của Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf trên mạng xã hội X. Ảnh chụp màn hình

Trước đó, các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Mỹ và Iran tại Islamabad đã kết thúc vào rạng sáng 12-4, sau 21 giờ làm việc mà không đạt được thỏa thuận.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance phát biểu với báo giới: “Chúng tôi rời đi với một đề xuất rất đơn giản… đó là đề xuất cuối cùng và tốt nhất của chúng tôi. Chúng tôi sẽ chờ xem phía Iran có chấp nhận hay không”.

Theo Phó Tổng thống Vance, Iran đã từ chối các điều kiện của Mỹ, trong đó yêu cầu then chốt là Iran phải cam kết không phát triển vũ khí hạt nhân.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Iran cho rằng không nên kỳ vọng các cuộc đàm phán với Mỹ có thể đạt được thỏa thuận chỉ sau một vòng duy nhất.

Biểu tình phản đối chiến tranh tại Israel

Tối 11-4 theo giờ địa phương, hàng nghìn người đã tham gia các cuộc biểu tình chống chính phủ tại Tel Aviv, bất chấp giới hạn 1.000 người do tòa án quy định.

Đây là tuần thứ 6 liên tiếp các cuộc biểu tình diễn ra, tuy nhiên, khác với những tuần trước, lực lượng cảnh sát không can thiệp giải tán, trong bối cảnh các hạn chế an ninh được nới lỏng sau khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran.

Rất đông người đã tập trung tại Quảng trường Habima. Ảnh: Times of Israel

Các cuộc biểu tình do các nhóm cánh tả và phong trào xã hội tổ chức nhằm phản đối cuộc chiến với Iran, đồng thời chỉ trích chính phủ về những cải cách tư pháp gây tranh cãi và chính sách miễn nghĩa vụ quân sự cho sinh viên Do Thái chính thống.

Theo ban tổ chức, khoảng 10.000 người đã tập trung tại Quảng trường Habima, trong khi các hãng truyền thông địa phương ước tính số người tập trung là khoảng 2.000 người - cao gấp đôi mức trần cho phép.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nêu điều kiện hòa bình với Liban

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 11-4 tuyên bố bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào với Liban phải là một hiệp định “kéo dài nhiều thế hệ,” đồng thời nhấn mạnh điều kiện tiên quyết là giải giáp lực lượng Hezbollah.

Phát biểu trên truyền hình, ông Netanyahu cho biết Liban đã nhiều lần tiếp cận Israel trong tháng qua để đề xuất khởi động đối thoại trực tiếp.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: THX/TTXVN

Ông khẳng định đã chấp thuận về nguyên tắc nhưng đặt ra hai điều kiện: giải giáp vũ khí của Hezbollah và đạt được một thỏa thuận hòa bình lâu dài.

Trong khi đó, tình hình chiến sự tại Liban tiếp tục leo thang với thương vong nghiêm trọng. Riêng trong ngày 11-4, các cuộc không kích của Israel tại miền Nam Liban đã khiến nhiều dân thường thiệt mạng. Một vụ tấn công gần Sidon làm 8 người thiệt mạng và 9 người bị thương, trong khi trước đó tại khu vực Nabatiyeh có 10 người thiệt mạng, trong đó có nhân viên cứu hộ.

Triển vọng đối thoại cũng gặp trở ngại khi Thủ tướng Liban ngày 11-4 thông báo hoãn chuyến công du dự kiến tới Mỹ và Liên hợp quốc.

Nga-Ukraine ghi nhận các cuộc tấn công bất chấp lệnh ngừng bắn dịp Lễ Phục sinh

Lệnh ngừng bắn nhân dịp Lễ Phục sinh giữa Nga và Ukraine đã nhanh chóng bị phủ bóng bởi các vụ tấn công, chỉ vài giờ sau khi có hiệu lực.

Theo hãng tin TASS (Nga), hệ thống phòng không đã được kích hoạt tại thành phố Donetsk của nước này trong thời gian ngừng bắn, kèm theo các tiếng nổ lớn trên bầu trời. Một quan chức cơ quan dịch vụ khẩn cấp cho biết đã xảy ra tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào khu vực này.

Một ngôi nhà bốc cháy sau vụ tấn công của Nga vào Odessa. Ảnh: AP

Thống đốc tỉnh Kursk, ông Alexander Khinshtein, cho biết một UAV đã đánh trúng một trạm xăng tại thị trấn Lgov.

Tại tỉnh Belgorod, Thống đốc Vyacheslav Gladkov cũng thông báo 2 người dân thường đã bị thương trong các vụ tấn công bằng UAV.

Trong khi đó, Bộ chỉ huy quân đội Ukraine cho biết đã ghi nhận nhiều đợt tấn công bằng UAV và thiết bị bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) cũng như các đợt pháo kích nhằm vào các khu dân cư và vị trí quân sự.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã công bố Lệnh ngừng bắn dịp Lễ Phục sinh, kéo dài 32 giờ, từ 16h ngày 11-4 đến hết ngày 12-4 (giờ Moscow).

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng tuyên bố thực hiện.