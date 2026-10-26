Tin thế giới sáng 26-10: Tổng thống Ukraine vạch “lằn ranh đỏ” đàm phán

(GLO)- Tư lệnh CENTCOM thăm eo biển Hormuz, công bố số liệu an toàn hàng hải; Tổng thống Ukraine vạch “lằn ranh đỏ” đàm phán; Triều Tiên cáo buộc Hàn Quốc dàn dựng vụ nổ mìn ở biên giới... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 26-10.

Tư lệnh CENTCOM thăm eo biển Hormuz, công bố số liệu an toàn hàng hải

Trong chuyến thăm eo biển Hormuz, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), Đô đốc Brad Cooper, tái khẳng định cam kết bảo đảm an ninh hàng hải tại vùng Vịnh.

Trong bài đăng trên nền tảng mạng xã hội X tối 25-10-2026, CENTCOM cho biết hoạt động vận tải biển thương mại qua eo biển Hormuz đạt tỷ lệ an toàn trên 95% trong những tháng gần đây. Ảnh: X/CENTCOM

Đô đốc Brad Cooper tới thăm eo biển Hormuz trong bối cảnh lực lượng Mỹ đã hỗ trợ các đối tác vùng Vịnh xuất khẩu 1,5 tỷ thùng dầu kể từ mùa hè.

CENTCOM cũng cho biết hoạt động vận tải biển thương mại qua eo biển Hormuz đạt tỷ lệ an toàn trên 95% trong những tháng gần đây.

Trong một tuyên bố, CENTCOM cho biết: “Trong những tháng gần đây, hơn 95% số tàu đi qua eo biển Hormuz đã di chuyển an toàn bất chấp hành động gây hấn vô cớ của IRGC (Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran)”.

CENTCOM thông báo lực lượng Mỹ đã hỗ trợ hơn 3.000 tàu buôn đi qua điểm nghẽn hàng hải này trong 6 tháng qua, đồng thời lưu ý hoạt động được đẩy mạnh sau khi Mỹ vô hiệu hóa các thủy lôi do IRGC triển khai trên những tuyến hàng hải quốc tế.

Tổng thống Ukraine vạch “lằn ranh đỏ” đàm phán

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 25-10 đã chia sẻ các cuộc trao đổi xung quanh đề xuất hòa bình của Mỹ gửi tới Nga. Ông đồng thời nêu rõ lập trường của Ukraine về vấn đề lãnh thổ và các biện pháp trừng phạt chống lại Nga.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Reuters

Ông khẳng định, Ukraine không thương lượng về vấn đề lãnh thổ, trạng thái trung lập của quốc gia hay các hạn chế đối với quy mô quân đội.

Ông nói thêm, các bảo đảm an ninh cho Ukraine không thể do Nga áp đặt. Quy mô quân đội hoàn toàn là vấn đề nội bộ của Ukraine, và Kiev sẽ không thảo luận vấn đề này với cả Nga và Mỹ.

Theo ông, việc duy trì quy mô của lực lượng vũ trang Ukraine ở mức 800.000 quân là điều quan trọng để đảm bảo an ninh toàn diện cho đất nước. Tuy nhiên, con số này có thể thay đổi nếu Ukraine trở thành thành viên NATO.

Ngoài ra, ông Zelensky cho biết, việc thảo luận vấn đề lãnh thổ chỉ có thể diễn ra duy nhất ở cấp độ các nhà lãnh đạo. Tất cả các vấn đề khác sẽ được thảo luận ở cấp độ các nhóm kỹ thuật.

Triều Tiên cáo buộc Hàn Quốc dàn dựng vụ nổ mìn ở biên giới

Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 26-10, Triều Tiên cho biết đã gửi thư tới Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, cáo buộc Hàn Quốc dàn dựng vụ nổ mìn hồi tháng 9, đồng thời gây nguy hiểm cho binh sĩ Triều Tiên đang thực hiện nhiệm vụ củng cố biên giới.

Các binh sĩ Hàn Quốc tuần tra dọc theo hàng rào quân sự ở phía nam Khu phi quân sự (DMZ). Ảnh: AFP

Theo KCNA, trong thư gửi ngày 25-10, đại diện Triều Tiên tại Liên hợp quốc cho rằng Seoul đang lợi dụng vụ nổ mìn để mô tả các hoạt động xây dựng tại biên giới của Bình Nhưỡng là hành vi xâm nhập quân sự. Phía Triều Tiên cũng cảnh báo mọi hành vi vi phạm chủ quyền đều có thể dẫn đến các biện pháp tự vệ.

Vụ việc liên quan đến các vụ nổ xảy ra ngày 21-9 tại Khu phi quân sự (DMZ) giữa hai nước, khiến hai binh sĩ Hàn Quốc bị thương nặng. Seoul sau đó khẳng định các vụ nổ do mìn của Triều Tiên gây ra. Theo phía Hàn Quốc, số mìn này được đặt ở phía nam Đường phân định quân sự (MDL) chạy qua khu vực DMZ. Trong khi đó, Bình Nhưỡng phủ nhận trách nhiệm về vụ việc.

Trong bức thư, Triều Tiên cũng cáo buộc Hàn Quốc nổ súng nhằm vào nhân sự của nước này, cho rằng hành động đó vi phạm Hiến chương Liên hợp quốc, văn kiện nghiêm cấm đe dọa hoặc sử dụng vũ lực chống lại toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia khác.

Israel tiếp tục tấn công tại Gaza làm hàng chục người chết và bị thương

Không ngoài lo ngại của giới phân tích, quân đội Israel tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tấn công người Palestine trong bối cảnh bầu cử tại Israel tới gần. Trong đó, các cuộc tập kích mới nhất trong ngày 25-10 của quân đội Israel tại dải Gaza, khiến ít nhất 7 người chết, hàng chục người bị thương.

Các tòa nhà ở Khan Younis bị phá hủy do Israel tấn công. Ảnh: THX/TTXVN

Cơ quan Y tế Palestine cho biết, thương vong nghiêm trọng nhất ghi nhận tại phía Bắc dải Gaza, khi quân đội Israel tấn công vào trường Đại học Hồi giáo ở bên trong thành phố Gaza. Đòn tập kích khiến 3 cán bộ nhà trường thiệt mạng và khoảng 10 sinh viên bị thương.

Tại thành phố Khan Younis ở phía Nam Gaza, các cuộc tấn công của quân đội Israel khiến 2 anh em trong một gia đình thiệt mạng, 4 người bị thương. 2 trường hợp tử vong còn lại, một ở trung tâm dải Gaza và một ở gần bệnh viện Hamad, phía Bắc dải Gaza.

Quân đội Israel chưa đưa ra bình luận về cáo buộc tấn công vào Gaza hôm 25-10. Trong khi đó, một số phương tiện truyền thông A rập khẳng định, số liệu thương vong mà phía Palestine công bố là đáng tin cậy.