Xả súng trong ngày hội trường ở Mỹ: 11 người trúng đạn, nhiều nạn nhân là trẻ em

(GLO)- Vụ xả súng trong ngày hội trường ở Mỹ tối 24-10 (theo giờ địa phương) đã khiến 11 người trúng đạn và một người khác bị thương, gần Đại học Florida A&M, thành phố Tallahassee, bang Florida. Trong số 12 người bị thương có 6 trẻ vị thành niên.

Theo cảnh sát, vụ xả súng xảy ra gần sân vận động Bragg Memorial sau trận bóng bầu dục, trong khuôn khổ ngày hội truyền thống của Đại học Florida A&M (FAMU).

Điều tra ban đầu cho thấy 1 cuộc ẩu đả đã xảy ra trước khi có tiếng súng. Ít nhất 3 nạn nhân bị thương nặng.

Cảnh sát Tallahassee khám nghiệm hiện trường vụ nổ súng ở sân vận động Bragg Memorial ngày 24-10. Ảnh: Reuters

CNN đưa tin, nạn nhân nhỏ tuổi nhất trúng đạn mới 11 tuổi. Ngoài những người bị bắn, bà của 1 nạn nhân cũng bị thương khi chạy khỏi hiện trường.

Cảnh sát trưởng Tallahassee Lawrence Revell cho biết lực lượng chức năng đang truy tìm những người liên quan, nhưng chưa có nghi phạm nào bị bắt giữ.

Ngày hội truyền thống của FAMU là dịp sinh viên, cựu sinh viên và những người ủng hộ trường tập trung tại Tallahassee.

Các nhân chứng cho biết đám đông hoảng loạn bỏ chạy khi tiếng súng vang lên trong lúc nhiều người vừa rời sân vận động.

Sau vụ xả súng trong ngày hội trường ở Mỹ, FAMU xác nhận địa điểm xảy ra vụ việc nằm gần khuôn viên trường, đồng thời thông báo khuôn viên vẫn an toàn.