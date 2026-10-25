Tin thế giới tối 25-10: Ông Trump nói Mỹ ngừng nhắm vào lãnh đạo Iran để xác định đối tác đàm phán

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ngừng nhắm vào lãnh đạo Iran, đồng thời để ngỏ khả năng nối lại tấn công; lực lượng Houthi tập kích các mục tiêu tại Yemen và Saudi Arabia; Iran đề xuất mở lại eo biển Hormuz nếu Mỹ dỡ phong tỏa các cảng...

Ông Trump nói Mỹ ngừng nhắm vào lãnh đạo Iran để xác định đối tác đàm phán

Phát biểu tại cuộc vận động cử tri ở bang Georgia ngày 24-10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông quyết định ngừng nhắm vào các nhà lãnh đạo Iran để tìm hiểu đối tượng mà Washington đang đàm phán.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

“Tôi phải dừng việc đó lại bởi tôi phải tìm hiểu xem rốt cuộc chúng ta đang đàm phán với ai. Họ không có máy bay, không có tàu chiến hay bất cứ thứ gì”, ông Trump nói.

Nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định Washington đã làm suy yếu Iran trên phương diện quân sự, tài chính và các lĩnh vực khác. Ông tiếp tục phản đối việc Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời bảo vệ quyết định rút khỏi Thỏa thuận hạt nhân Iran (JCPOA) năm 2015.

Ông Trump tuyên bố Mỹ đã xóa sổ năng lực làm giàu hạt nhân của Iran thông qua các chiến dịch quân sự Búa đêm và Cuồng nộ trong năm 2025 và năm 2026.

Tổng thống Mỹ cho biết Washington có thể nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Iran ngay cuối tuần này, nhưng vẫn để ngỏ khả năng đạt được thỏa thuận. Trong khi đó, Tehran cảnh báo sẽ đáp trả cứng rắn nếu xung đột tái bùng phát.

Theo bản ghi nhớ ngày 22-10 do Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Jay Clayton gửi Ngoại trưởng Marco Rubio, Iran được cho là đang tìm cách nhắm mục tiêu vào nhân sự Mỹ tại Trung Đông và một số quốc gia khác. Văn bản cảnh báo các kế hoạch tập kích gây sát thương nhằm vào công dân Mỹ đã bước vào những giai đoạn quan trọng.

Thông tin trên xuất hiện sau khi có các nguồn tin cho biết quân đội Mỹ âm thầm thu hẹp hiện diện tại một số căn cứ ở Trung Đông. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng yêu cầu tiếp tục cắt giảm nhân sự tại các cơ quan đại diện ở Lebanon, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Qatar và Jordan.

Houthi tấn công sân bay Aden, Saudi Arabia tuyên bố đánh chặn tên lửa

Ngày 24-10, lực lượng Houthi tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu tại Yemen và Saudi Arabia, trong đó có sân bay quốc tế Aden. Saudi Arabia tuyên bố đánh chặn một tên lửa đạn đạo hướng về thủ đô Riyadh.

Khói bốc lên sau cuộc giao tranh giữa liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu và Houthi tại Taiz, Yemen ngày 21-10. Ảnh: AFP

Bộ Giao thông vận tải Yemen lên án việc Houthi phóng hai tên lửa đạn đạo nhằm vào sân bay quốc tế Aden, nơi đặt trụ sở của Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận. Theo cơ quan này, đây là vụ tấn công thứ tư nhằm vào sân bay trong tháng 10, đe dọa an toàn hàng không dân dụng và gây ảnh hưởng nhân đạo, kinh tế đối với người dân phụ thuộc vào sân bay.

Các cuộc tấn công khác của Houthi cũng đánh trúng trụ sở lực lượng cảnh sát biển và một tòa nhà tại Yemen.

Người phát ngôn quân đội Yemen Majed Abdullah al-Nazili cho biết lực lượng chính phủ đã tiến hành hơn 700 chiến dịch phản công trên khắp cả nước trong 24 giờ, vô hiệu hóa 300 tay súng Houthi và phá hủy các phương tiện quân sự.

Tổng thư ký Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) Jasem Mohamed Albudaiwi lên án các cuộc tấn công, cho rằng những hành động này thể hiện sự coi thường đối với tính mạng và an ninh của dân thường.

Tại Saudi Arabia, giới chức nước này thông báo đã đánh chặn một tên lửa đạn đạo do Houthi phóng về Riyadh. Trước đó, Saudi Arabia phát cảnh báo nguy cơ an ninh tại Taif, Yanbu, Mecca và Jeddah.

Cùng ngày, kênh truyền hình Al-Masirah do Houthi điều hành đưa tin các cuộc không kích của Saudi Arabia khiến 11 người thiệt mạng tại thủ đô Sanaa của Yemen. Trong đó, một cuộc tấn công vào nhà dân làm ít nhất 4 người chết và một số người bị thương.

Đầu tháng 10, Houthi cảnh báo các hãng hàng không không sử dụng không phận Saudi Arabia, ngoại trừ khu vực phía trên Mecca và Medina, trong bối cảnh lực lượng này gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào đối thủ.

Iran đề xuất mở lại eo biển Hormuz nếu Mỹ dỡ phong tỏa cảng

Theo kênh truyền hình Al Arabiya, Iran đã chuyển đề xuất tới Mỹ thông qua bên trung gian Pakistan, đồng thời bày tỏ sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán.

Các tàu neo đậu tại eo biển Hormuz, ngoài khơi Bandar Abbas, Iran. Ảnh: AFP

Đại sứ Iran tại Islamabad Reza Amiri Moghadam xác nhận thông tin, cho biết Tehran sẵn sàng đàm phán trên cơ sở một thỏa thuận tạm thời mà hai bên đạt được hồi tháng 6 với sự trung gian của Pakistan. Ông nhấn mạnh Iran có thể mở lại eo biển Hormuz nếu Washington đáp ứng các yêu cầu của Tehran.

Tuy nhiên, Đại sứ Iran cáo buộc Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ đề xuất khi kiên quyết duy trì lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran. Phía Mỹ hiện chưa bình luận về thông tin này.

Ngày 24-10, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian chỉ trích Mỹ khiến thỏa thuận tạm thời đổ vỡ, song cho rằng hai bên cần tiếp tục nỗ lực để hoàn tất thỏa thuận.

“Chúng tôi đang đàm phán thì những kẻ hèn nhát (người Mỹ) phá hỏng mọi thứ. Tôi vẫn cho rằng chúng tôi nên tiếp tục và hoàn tất thỏa thuận đó”, ông Pezeshkian nói, theo Đài Al Jazeera.

Trong khi đó, Tổng thống Trump cho biết Mỹ đang cân nhắc tiến hành một đợt tấn công nhằm vào Iran vào ngày 25-10, nhưng cũng có thể đạt được một thỏa thuận lớn với Tehran. Ông khẳng định Mỹ sẽ giành chiến thắng dù kết quả diễn biến theo hướng nào.

Mỹ khôi phục hoạt động Đại sứ quán tại Venezuela

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, ngày 24-10, Đại sứ quán Mỹ tại Venezuela thông báo toàn bộ nhân viên cơ quan này đã trở lại làm việc tại Caracas.

Quang cảnh thủ đô Caracas, Venezuela. Ảnh: THX/TTXVN

Đại biện lâm thời Mỹ tại Venezuela John M. Barrett cho biết Đại sứ quán đã cung cấp đầy đủ dịch vụ cho công dân Mỹ và sẽ tiếp tục mở rộng các dịch vụ lãnh sự.

Theo ông Barrett, việc tăng cường hiện diện ngoại giao giúp Washington trực tiếp hỗ trợ người dân Venezuela, thúc đẩy ổn định, khôi phục các dịch vụ thiết yếu, nhất là điện và y tế, đồng thời thu hút đầu tư, tạo việc làm và hỗ trợ phục hồi kinh tế.

Động thái này nằm trong kế hoạch ba giai đoạn của chính quyền Tổng thống Donald Trump, hướng tới ổn định tình hình, hòa giải dân tộc và tổ chức bầu cử mới.

Kế hoạch được đưa ra sau chiến dịch quân sự của Mỹ tại Caracas hồi tháng 1-2026, dẫn đến việc bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro và khiến hơn 100 người thiệt mạng.

Mỹ cho biết tiến trình hòa giải cần do chính người dân Venezuela chủ trì, hướng tới ổn định chính trị lâu dài.