Ukraine tấn công Crimea, nguồn cung điện và nước bị gián đoạn

(GLO)- Ngày 24-10, quan chức Nga cho biết Ukraine tấn công Crimea bằng máy bay không người lái, làm ảnh hưởng đến hệ thống lưới điện và buộc chính quyền tại bán đảo này hạn chế cung cấp điện, nước.

Ông Sergei Aksyonov, người đứng đầu chính quyền Crimea do Nga bổ nhiệm, thông báo việc hạn chế cung cấp điện và nước được áp dụng sau vụ tập kích nhằm vào hệ thống điện địa phương. Ông chưa công bố số hộ bị ảnh hưởng tại bán đảo có hơn 2,5 triệu dân này.

Người dân đi dọc bờ kè trong thời gian hệ thống chiếu sáng công cộng bị tắt tại thành phố Sevastopol, bán đảo Crimea ngày 22-7-2026. Ảnh: AFP

Báo The Kyiv Independent (Ukraine) cho biết tình trạng mất điện được ghi nhận tại các thành phố Sevastopol và Yalta.

Chính quyền Sevastopol do Nga bổ nhiệm xác nhận nguồn điện của thành phố bị gián đoạn sau một cuộc tấn công vào hạ tầng năng lượng bên ngoài địa bàn. Cơ quan chức năng sau đó thông báo đã khôi phục điện tại nhiều thành phố.

Trong khi Ukraine tấn công Crimea, nhiều khu vực của Nga cũng ghi nhận các đợt tập kích bằng máy bay không người lái.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng phòng không đã bắn hạ 616 thiết bị trong đêm tại hơn 20 khu vực.

Theo chính quyền địa phương, các vụ tấn công tại tỉnh Bryansk ngày 24-10 khiến ít nhất 3 người thiệt mạng. Tại tỉnh Oryol, lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể 3 người trong đống đổ nát của 1 nhà máy bị tấn công đêm 23-10.

Trong khi đó, chính phủ Ukraine cho biết các cuộc tập kích của Nga tại miền đông nước này ngày 24-10 khiến ít nhất 5 người thiệt mạng. Trong đó, vụ tấn công bằng máy bay không người lái tại thành phố Synelnykove, tỉnh Dnipropetrovsk, làm 3 người chết và ít nhất 12 người bị thương.

Các cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh hai bên phát tín hiệu nối lại đối thoại. Trước đó, ngày 21-10, Nga thông báo sẵn sàng tham gia đàm phán với Ukraine do Mỹ làm trung gian vào tháng tới. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng bày tỏ hy vọng các cuộc đàm phán sẽ diễn ra vào đầu tháng 11.