Tin thế giới sáng 21-4: Iran tiếp tục tố Mỹ vi phạm ngừng bắn, chưa chấp nhận đàm phán

(GLO)- Iran tiếp tục tố Mỹ vi phạm ngừng bắn, chưa chấp nhận đàm phán; Iran đảm bảo cho Nga được tự do đi lại qua eo biển Hormuz; Apple 'thay máu' vị trí lãnh đạo cấp cao nhất; Giải cứu hơn 200 con tin khỏi nhóm khủng bố ... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 21-4.

Iran tiếp tục tố Mỹ vi phạm ngừng bắn

Bất chấp sức ép ngày càng tăng từ Mỹ cũng như nỗ lực ngoại giao dày đặc của Pakistan, giới chức Iran vẫn chưa đồng ý đàm phán, cáo buộc Mỹ tiếp tục vi phạm cam kết ngừng bắn. Nguy cơ vòng đàm phán mới giữa Mỹ và Iran không thể diễn ra trước hạn chót của lệnh ngừng bắn 2 tuần vào ngày 22-4, là rất cao.

Ảnh minh họa: BOL News

Tuyên bố chưa chấp nhận đàm phán, được Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tái khẳng định trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar tối 20-4. Ông Araghchi nêu rõ việc Mỹ tiếp tục vi phạm ngừng bắn là trở ngại chính của tiến trình ngoại giao. Iran sẽ đưa ra quyết định về bước đi tiếp theo, sau khi hoàn tất việc đánh giá lại tất cả các khía cạnh liên quan.

Bất chấp thực tế này, một quan chức cấp cao Pakistan chia sẻ với hãng tin Reuters rằng Islamabad vẫn tự tin có thể thuyết phục được Tehran đàm phán với Washington.

Iran đảm bảo cho Nga được tự do đi lại qua eo biển Hormuz

Iran đã cam kết bảo đảm việc đi lại không bị cản trở cho các tàu và hàng hóa của Liên bang Nga qua eo biển Hormuz, trong bối cảnh tuyến đường thủy chiến lược này tiếp tục là tâm điểm của căng thẳng leo thang giữa Tehran và Washington.

Tàu hàng Nga đi qua eo biển Hormuz. Ảnh: AFP

Cam kết nêu trên được đưa ra sau cuộc điện đàm hôm 20-4 giữa Ngoại trưởng Liên bang Nga Sergey Lavrov và người đồng cấp Iran Abbas Araghchi.

Trong cuộc điện đàm, Ngoại trưởng Iran đã thông báo cho người đồng cấp Liên bang Nga về lập trường của Tehran đối với những gì Iran mô tả là các vi phạm lệnh ngừng bắn của Mỹ, cụ thể là việc phong tỏa hải quân đối với các cảng Iran bắt đầu từ 21 giờ ngày 13-4, và việc Hải quân Mỹ bắt giữ tàu container TOUSKA của Iran tại Vịnh Oman vào ngày 19-4.

Theo báo Thổ Nhĩ Kỳ Hôm nay, bằng cách đưa ra bảo đảm riêng cho các tàu của Liên bang Nga, Tehran đang vạch ra ranh giới rõ ràng giữa những quốc gia mà họ coi là thù địch và những nước mà họ sẵn sàng tạo điều kiện, ngay cả khi tuyến đường thủy này gần như bị đóng hoàn toàn.

Apple 'thay máu' vị trí lãnh đạo cấp cao nhất

Tập đoàn Apple ngày 20-4 thông báo Giám đốc điều hành (CEO) Tim Cook sẽ chính thức rời vị trí lãnh đạo vào đầu tháng 9 tới, khép lại hơn 1 thập kỷ điều hành “người khổng lồ công nghệ” Mỹ kể từ năm 2011, sau khi kế nhiệm nhà đồng sáng lập Steve Jobs.

Ông Tim Cook sẽ chuyển sang đảm nhiệm vai trò Chủ tịch điều hành của “Táo khuyết” sau khi rời vị trí CEO. Người kế nhiệm ông là John Ternus - hiện là Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách mảng Kỹ thuật phần cứng của Apple, chịu trách nhiệm về các dòng sản phẩm chủ lực như iPhone và máy Mac.

John Ternus và Tim Cook tại trụ sở Apple Park. Ảnh: Apple

Với tư cách là Chủ tịch điều hành, ông Cook sẽ hỗ trợ một số khía cạnh của Apple, trong đó có nhiệm vụ kết nối với các nhà hoạch định chính sách trên toàn thế giới.

Ông Ternus được kỳ vọng sẽ dẫn dắt “Táo khuyết” (từ ngày 1/9/2026) bước vào giai đoạn phát triển mới, trong bối cảnh lĩnh vực công nghệ đang chuyển mạnh sang Trí tuệ nhân tạo (AI).

Quyết định chuyển giao lãnh đạo ở cấp cao nhất diễn ra trong thời điểm Apple phải đối mặt với nhiều thách thức và cơ hội chiến lược, đặc biệt là cạnh tranh trong lĩnh vực công nghệ mới và đổi mới sản phẩm.

Giải cứu hơn 200 con tin khỏi nhóm khủng bố ADF tại CHDC Congo

Quân đội Uganda và Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo đã phối hợp giải cứu ít nhất 200 dân thường bị bắt giữ trong chiến dịch tấn công căn cứ của nhóm khủng bố Lực lượng Dân chủ Đồng minh (ADF) ở miền Đông CHDC Congo.

Hiện trường cuộc tấn công được cho là do Lực lượng Dân chủ Đồng minh (ADF) tiến hành tại tỉnh Bắc Kivu, CHDC Congo. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Quân đội Uganda ngày 20-4 ra tuyên bố cho biết chiến dịch được tiến hành tại khu vực ven sông Epulu, nơi các tay súng ADF giam giữ các con tin trong điều kiện khắc nghiệt. Trong số những người được giải cứu có 1 bé gái 14 tuổi. Nhiều nạn nhân trong tình trạng suy kiệt, mắc các bệnh chưa được điều trị như sốt rét, nhiễm trùng đường hô hấp và kiệt sức nghiêm trọng.

Theo quân đội Uganda, chiến dịch truy giải cứu nằm trong khuôn khổ hợp tác quân sự song phương được triển khai từ năm 2021 nhằm hỗ trợ Chính phủ CHDC Congo đấu tranh với ADF. Nhóm này nổi dậy chống chính quyền Uganda từ giữa những năm 1990, nhưng sau đó bị đẩy lùi và chuyển địa bàn hoạt động sang miền Đông CHDC Congo.

Mỹ: Mâu thuẫn giữa trẻ vị thành niên leo thang thành xả súng

Chính quyền địa phương xác nhận ít nhất 2 người đã thiệt mạng và một số người khác bị thương khi cuộc ẩu đả “hẹn trước” giữa những người trẻ tuổi leo thang thành vụ xả súng tại Công viên Leinbach ở bang Bắc Carolina của Mỹ trong ngày 20-4.

Cảnh sát bảo vệ hiện trường vụ xả súng tại Công viên Leinbach. Ảnh: AP

Vụ việc xảy ra vào khoảng 10h00 giờ địa phương tại Công viên Leinbach, phía Tây Bắc trung tâm thành phố Winston-Salem.

Phó Cảnh sát trưởng Jake Swaim của cơ quan cảnh sát thành phố Winston-Salem thông báo “2 thiếu niên đã đồng ý gặp nhau tại công viên để ẩu đả”. Khi 2 đối tượng gặp nhau, “tình hình đã leo thang nghiêm trọng, dẫn đến việc nhiều người nổ súng vào nhau”.

Theo ông Swaim, nhà chức trách địa phương đã xác định được danh tính của “nhiều người” liên quan, song lực lượng điều tra vẫn đang tập trung làm rõ vai trò của những người này trong vụ việc, cụ thể là nghi can, nạn nhân hay nhân chứng.