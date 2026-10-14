Tin thế giới sáng 14-10: Saudi Arabia hứng loạt vụ tấn công mới, cơ sở Aramco bốc cháy

(GLO)- Saudi Arabia hứng loạt vụ tấn công mới, cơ sở Aramco bốc cháy; EU thúc đẩy quá trình gia nhập của Ukraine khi Hungary dỡ bỏ quyền phủ quyết; Pháp bắt tàu nghi thuộc “hạm đội bóng tối”, Nga cảnh báo đanh thép

Saudi Arabia hứng loạt vụ tấn công mới, cơ sở Aramco bốc cháy

Theo Aljazeera tối 13-10, Cơ quan Phòng vệ Dân sự Saudi Arabia cho biết ít nhất 4 người bị thương và 15 ngôi nhà bị hư hại sau khi mảnh vỡ từ hai tên lửa hành trình bị đánh chặn rơi xuống thủ đô Riyadh của nước này.

Riyadh tiếp tục bị đe dọa bởi các cuộc tấn công của Houthi. Ảnh: Reuters

Người phát ngôn Cơ quan Phòng vệ Dân sự Saudi Arabia cho biết hai tên lửa do lực lượng Houthi tại Yemen, nhóm vũ trang thân Iran, phóng đi. Cả hai đã bị hệ thống phòng không Saudi Arabia đánh chặn và phá hủy, song các mảnh vỡ rơi xuống khu dân cư vẫn gây thiệt hại.

Không chỉ thủ đô Riyadh, một cơ sở của tập đoàn dầu khí Saudi Aramco tại thành phố Dhahran, miền Đông Saudi Arabia, cũng trở thành mục tiêu tấn công. Nhà chức trách xác nhận không có người bị thương trong vụ việc.

Liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu không kích một cơ sở dầu mỏ gần thủ đô Yemen. Video: Iran International - English

Trước đó, trong ngày 13-10, liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu đã tiến hành không kích một cơ sở dầu mỏ gần thủ đô Sanaa của Yemen. Công ty Dầu mỏ Yemen (YPC) cho biết khu vực không có dự trữ nhiên liệu, nên việc bị tấn công sẽ không ảnh hưởng đến nguồn cung.

EU thúc đẩy quá trình gia nhập của Ukraine khi Hungary dỡ bỏ quyền phủ quyết

Ngày 13-10, Liên minh châu Âu (EU) đã mở thêm hai nhóm đàm phán gia nhập với Ukraine, sau khi Quốc hội nước này thông qua luật bảo vệ quyền giáo dục của các dân tộc thiểu số, bao gồm cả giáo dục bằng tiếng Hungary. Quyết định này tháo gỡ một trở ngại lớn, mở đường cho tiến trình gia nhập EU của Kiev.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen. Ảnh: Reuters

Phát biểu trước báo giới, ông Thomas Byrne, Bộ trưởng Ngoại giao phụ trách các vấn đề châu Âu và quốc phòng của Ireland, quốc gia giữ chức Chủ tịch luân phiên EU, cho biết, EU và Ukraine đã tiến thêm một bước quan trọng trong tiến trình gia nhập với việc mở thêm hai nhóm đàm phán gồm “thị trường nội địa” và “năng lực cạnh tranh và tăng trưởng toàn diện”.

Bước đi này thể hiện nỗ lực và quyết tâm của Ukraine trong việc hội nhập châu Âu thông qua việc thực hiện các cải cách.

Ngoại trưởng Hungary Anita Orbán hoan nghênh quyết định của Quốc hội Ukraine, coi đây là điều kiện cần thiết để mở các nhóm đàm phán mới, đồng thời cho rằng, quyết định này là kết quả của một thời gian đàm phán kiên trì giữa hai nước.

Pháp bắt tàu nghi thuộc “hạm đội bóng tối”, Nga cảnh báo đanh thép

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thông báo, vào ngày 12-10, Hải quân Pháp đã chặn và đổ bộ kiểm tra một tàu chở dầu bị nghi ngờ treo cờ giả và thuộc "hạm đội bóng tối" của Nga.

Tàu DF Peak bị cáo buộc vận chuyển nhiên liệu của Nga, vốn thuộc diện bị áp lệnh trừng phạt. Tàu bị Hải quân Pháp chặn lại tại vị trí cách lãnh thổ Reunion của Pháp ở Ấn Độ Dương 833km về phía nam.

Một thành viên Hải quân Pháp quan sát việc đổ bộ lên tàu DF Peak vào ngày 13-10. Ảnh: Catherine Vautrin/X

Theo cổng thông tin "Chiến tranh và Trừng phạt" của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine, tàu DF Peak - trước đây có tên là Kaliningrad - đã treo cờ Benin. Tàu chở dầu này đang chịu lệnh trừng phạt từ Mỹ, Liên minh châu Âu (EU), Thụy Sĩ, Canada và Nhật Bản.

Ngày 13-10, Nga đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ động thái của Pháp. Đại sứ quán Nga tại Paris nhấn mạnh "Pháp đang vi phạm luật pháp quốc tế khi bắt giữ các tàu hàng trên vùng biển quốc tế và đang cố gắng che đậy hành vi cướp biển bằng cách viện dẫn các quy định của Công ước Liên hợp quốc”.

Tại Diễn đàn Quốc tế Catherine lần thứ 3 ngày 13-10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cáo buộc phương Tây đang tìm cách “khôi phục nạn cướp biển thông qua việc bắt giữ các tàu chở dầu trên vùng biển quốc tế”. Bà cho rằng động thái này “đang góp phần gây bất ổn cho tình hình thế giới”.

Thủ tướng Israel cáo buộc Iran âm mưu tấn công ngày bầu cử

Thủ tướng Israel tối 13-10 cáo buộc rằng quốc gia Hồi giáo Iran đang âm mưu tiến hành một cuộc tấn công nhằm gây ảnh đến cuộc tổng tuyển cử được lên kế hoạch tổ chức cuối tháng này ở Israel.

Thủ tướng Israel cáo buộc Iran âm mưu tấn công trước ngày bầu cử. Ảnh: Reuters

Phát biểu trên kênh 14 của Israel, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định Iran có thể dàn dựng cuộc tấn công thông qua các lực lượng ủy nhiệm là phong trào Hamas ở dải Gaza và lực lượng Hezbollah ở Lebanon. Địa điểm thực hiện cuộc tấn công có thể là khu Bờ Tây. Tuy nhiên, bằng chứng chứng minh cho cáo buộc, không được đề cập.

Israel ấn định tổ chức tổng tuyển cử vào ngày 27-10 tới đây, trong bối cảnh Tel Aviv và Tehran vẫn đang trong tình trạng chiến tranh toàn diện.